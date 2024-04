Zástup dvou desítek nedočkavců netrpělivě čekal v sobotu 6. dubna po poledni před vstupem do Klubu sportu a kultury ve Vlčnově, kde se od 14 hodin konal jubilejní 50. ročník tamního koštu vín. Během pouhé hodiny pak milovníci vína zcela obsadili velký sál a pustili se do ochutnávky 346 vzorků od vinařů místních, těch z blízkého okolí, z různých koutů Evropy i z jiných světadílů.

50. košt vín ve Vlčnově; sobota 6. dubna 2024 | Video: Pavel Bohun

Jedním z příchozích byl i Pavel Klučka ze Zlechova. Ten se letos účastnil svého druhého koštu. „Hodnotím tuto akci velmi pozitivně. Ve výborné atmosféře jsem tady zachytil odrůdy, které mnozí ani neznají i výborná vína od Maňáka, od Kováča i ta místní,“ poznamenal Pavel Klučka.

Pořadatelskou štafetu vinných koštů ve Vlčnově převzala před deseti lety od místních zahrádkářů skupina vinařských nadšenců. Podle slov hlavního organizátora akce, Josefa Pavelčíka, je vlčnovský košt vín poněkud netradiční, protože jen část dodaných vzorků bývá hodnocena.

Mezi ty hodnocené podle něj patří pouze vzorky místních malovinařů a těch z okolí. Letos jich měli 108. Zbytek tvořila nehodnocená, sponzorská vína, včetně 53 vzorků ze zahraničí.

„Sponzoři dodali různé kolekce vín. V tomto konceptu pořádáme tento košt od roku 2017 a docela to funguje. Ochutnat vína z různých tuzemských i zahraničních vinařství, na to lidi slyší. Přicházejí nejen místní, ale lidé z celého okresu. Svou roli hraje i nízké vstupné i to, že nepotřebujeme vydělat, protože máme řadu věcí pokrytou sponzorsky,“ prozradil Josef Pavelčík.

V nabídce byly podle něj také nealkoholická vína z Belgie či Německa. „Je to takový Salon vín, kdy má jejich milovník možnost tady ochutnat místní vzorky i ty z celé Evropy a jiných kontinentů, třeba z Austrálie nebo Ameriky,“ dodal Josef Pavelčík.

Z oněch 108 regionálních vzorků vyhlásili dva šampiony. Šampiona všech bílých vín a šampiona všech červených vín. Letošním šampionem bílých vín se stal vzorek odrůdy Pálava Zdeňka Buchtíka s přívlastkem pozdní sběr z roku 2022.

Merlot v pozdním sběru vinaře Zdeňka Ponížila (na snímku) z Dolního Němčí zvítězil mezi červenými víny; 6. dubna 2024Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Šampionem červených vín byl vyhlášen vzorek odrůdy Merlot Zdeňka Ponížila s přívlastkem pozdní sběr, také z roku 2022. „Víno jsem udělal z hroznů z Velkých Pavlovic, lokality Dobré hory. Byl jsem příjemně překvapen z takového úspěchu ve Vlčnově,“ nechal se slyšet 76letý vinař z Dolního Němčí, který víno vyrábí už 25 let.