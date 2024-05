Devítiletý třeťák František Janča přidal v neděli 26. května další pomyslný zářez do pažby rodinné účasti v roli vlčnovských králů. Stal se totiž pátým nositelem tohoto vznešeného titulu ve své rodině. Před dvěma lety byl králem ve Vlčnově jeho bratr Zdeněk a v roce 1993 se stal králem jejich tatínek.

Jízda králů ve Vlčnově; neděle 26. května 2024 | Video: Pavel Bohun

Mezitím byli králové také Františkovi dva bratranci. Letošního krále Františka Janču doprovázelo dvanáct jezdců, legrútů ročníku narození 2006 a jeho grošáka vedl Františkův hrdý tatínek.

Deníku František už dříve přiznal, že do školy chodí rád a jeho oblíbenými předměty jsou čeština a matematika. V lásce prý ale příliš nemá tělocvik. Na něm mu vadí gymnastika, se kterou se pere nejvíc. Jeho koníčkem je však plavání.

„Až budu starší, chtěl bych plavat závodně. Trénuji na to. Nejraději mám styl kraul, protože je rychlý,“ prozrazuje František. Těsně před okamžikem, než mu v neděli vložili do úst růži, aby nemohl mluvit, prozradil, že se ze všeho nejvíc těší na prázdniny.

Tradice, kterou je potřeba vidět, říká herec Kohák

Mezi návštěvníky jízdy králů ve Vlčnově byl mimo jiné populární herec Jakub Kohák s manželkou a dvěma syny. „Jsem ve Vlčnově poprvé. Vždycky jsem si říkal, že se na tu jízdu králů jednou musím přijet podívat. Je to tradice, kterou je potřeba vidět, být její součástí a mít na ni hezkou vzpomínku,“ řekl Jakub Kohák Deníku.

V pořadí na druhé návštěvě jízdy králů ve Vlčnově byl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. „Už je to podruhé co jsem tady a pokaždé je to jiné. Užívám si to, tak jako všichni kolem a nasávám tu jedinečnou atmosféru, která můžete zažít jenom ve Vlčnově,“ řekl hejtman.