Jedna vtipná vyvolávka za druhou se v neděli 28. května po poledni nesly Vlčnovem, kde královská družina legrútů ročníku 2005 za slunečného počasí doprovázela při jízdě svého třináctiletého krále Filipa Šobáně, který převzal vládu v sobotu večer od svého předchůdce Zdeňka Janči. Úžasné, tleskaly studentky ze zámoří.

Jízda králů ve Vlčnově 2023 | Video: Pavel Bohun

„Počúvajte horní, dolní, domácí aj přespolní, máme krála chudobného, ale poctivého. Hen tá děvčica sa na mňa pěkně směje, ona mně ráda něco přispěje. Za fotečku do botečku. Potvrdí mně to rodina královská, že jízda králů je najlepší tá vlčnovská. Na krála matičko, na krála!“

Filip Šobáň v dívčím kroji a s růží v ústech pak v neděli křižoval na svém koníkovi Vlčnovem, obklopen svojí družinou a doprovázen davy návštěvníků. Jedním z členů jeho družiny byl někdejší král Šimon Pešl. „Užívám si to. Je to skvělý pocit být součástí jízdy králů po sedmi letech, kdy jsem ji jel v roli krále,“ nechal se slyšet. V davu mezi krojovanými nechyběl ani Vlčnovjan Ladislav Bednařík, který měl na sobě oblečenou kordulu po dědečkovi z roku 1948.

Mezi tisícovkami návštěvníků jízdy králů se letos objevila také skupinka jedenácti studentek a studentů jedné z newyorských univerzit. „Máme centrum v Praze. Jsme tady ve Vlčnově poprvé. Přijelo nás sem jedenáct, taková multikulturní skupinka převážně z Ameriky. Jsou ale mezi námi i studenti z Ruska, Argentiny a Číny,“ prozradila Karolína Jířelová.

Oblékání krále:

Zdroj: Jan Karásek

Video: Deník/Jan Karásek

Své dojmy Deníku vylíčila dvacetiletá vysokoškolačka Valentína Kreisegurg z Argentiny. „Moc se nám tady líbí. Atmosféra i kroje. Tam, odkud pocházím, tradice zcela vymizely nebo se proměnily pod nánosem globalizace, a proto jsem nadšená, že tady lidé stále využívají možnost se tímto způsobem vyjádřit a my tak díky tomu můžeme zažít bezprostřední podobu místní regionální kultury. Moc vám za to děkujeme,“ řekla studentka z Argentiny.

Jízda králů se ve Vlčnově podle dochovaných záznamů jezdí už od roku 1885. O deset let později předvedli jízdu chlapci z Vlčnova v Praze na Národopisné výstavě československé. Zvyk má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem.

Jiní vidí kořeny v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži. Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Kromě Vlčnova, se jízda králů jezdívá také v Hluku, v Kunovicích a ve Skoronicích.