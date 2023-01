Kromě samotného Filipova tatínka se jimi stali také dva starší Filipovi sourozenci. „Jsem rád za to, že si mě letošní legrůti vybrali za krále, tím jsem chtěl být už před třemi lety, kdy to ale překazil covid,“ vysvětluje Filip.

Ten má sedm sourozenců, tři sestry a čtyři bratry. „Králem byl už můj taťka i dva mí sourozenci, Petr v roce 2008 a František v roce 2014,“ přiznává Filip, jenž sedmým rokem navštěvuje Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě.

VIDEO: Vlčnovského krále představili na krojovém plese. Podívejte na tu krásu

Tvrdí, že ve škole ho baví matematika, tělocvik a přírodopis. Co naopak nemusí, to jsou jazyky – čeština a angličtina. „Mým koníčkem jsou latinsko-americké společenské tance, tančím sedmým rokem v tanečním klubu Rokaso v Uherském Hradišti,“ vypočítává Filip.

Plesu se účastní v kroji, který nosili i oba jeho starší bratři, kteří jeli jízdu králů před patnácti a devíti lety. Filip se také připravuje na koně, na kterém jízdu králů pojede. „Je to bělouš od rodinných známých. Je klidný a já už jsem na něj zvyklý, stejně tak, jako jako on na mě, takže je to dobré,“ usmívá se letošní vlčnovský král.