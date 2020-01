V objektech sídlištně hospodářského a řemeslnického areálu archeoskanzenu předváděli kluci a holky ve věku od čtyř do patnácti let své kuchařské umění.

„Z přinesených kulinářských suroviny a ingrediencí vařili skautští kuchtíci a kuchtičky jídla podle svých nápadů a chutí, jejichž recepty drželi přísně pod pokličkou. Maminky jim do vaření nemluvily, takže jídla byla naprosto originální, jaká v životě ještě nikdo nejedl, ani se s jejich názvem nesetkal. Co název, to perla,“ nechal se slyšet starosta Modré a vůdce tamního skautského střediska Miroslav Kovářík.

S hodnotitelskou komisí mohl po dvou hodinách vaření ochutnat třeba vlaštovčí guláš, laty záplaty, vlčí oči, spálenou vačici s popelovou krustou, borůvkovo-klackové placky, psí prsíčka na kouři, koronavirus polévaný kekelem z pekel, zmijí hrudky s kořením, ohnivá křidýlka s dračími zuby či jelení nohu na paprice.

Rok od roku šikovnější

„Rok od roku porota zjišťuje, že skautští kuchtíci a kuchtičky jsou šikovnější. Nechceme zahanbit svoje manželky, velmi dobré kuchařky, ale musíme konstatovat, že ony mají ve svých dětech, skautských kuchtících, tvrdou konkurenci,“ řekl s pousmáním Miroslav Kovářík.

Souhlasně mu přikyvoval člen poroty Zdeněk Lapčík, který na zimní vaření přivezl svoji čtrnáctiměsíční dceru Filipu Antonii. Nejmladší účastnici zimního vaření, čtyřměsíční Emilly Pavlovou, si s sebou do skanzenu přivezla maminka Nela Partyšová.

„Před měsícem spokojeně ležela v jesličkách v roli dvouměsíčního Ježíška při živém betlémě na Modré. Já se zhostila role Panny Marie a její tatínek sv. Josefa,“ svěřila se Nela Partyšová, která s malými skautíky ve věku od čtyř do sedmi let a kamarádkou vařila vlaštovčí guláš a laty záplaty.

Pro sto dvacet skautských kuchtíků a kuchtiček bylo podle Miroslava Kováříka letošní zimní vaření přímo pohodové. Rtuť teploměru se pohybovala kolem dvou stupňů pod nulou. V roce 2012 zabloudila rtuť teploměru až k patnáctému dílku pod bod mrazu, a to mělo padesát skautů k přípravě nejrůznějších pokrmů opravdu tvrdé podmínky.

„Za odměnu si mohli kuchtíci jídlo, které uvařili, sníst. Hodnotící komisi dali ochutnat jen přiměřené množství svých specialit. Domů si skauti odnášeli diplom a hezké zážitky,“ poznamenal Miroslav Kovářík.