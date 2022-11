Sen a skutečnost se v ní podle Potyky setkávají, atakují a prolínají. „To vše zůstává hlavním zdrojem magického působení jeho obrazů, které si zachovávají schopnost metaforického, poetického zobecnění symbolu,“ dodává k tomu malíř Alois Sikora.

Miniaturní i v životní velikosti. V nivnické Besedě vystaví betlémy

Námětově se Mahdal inspiruje literárními motivy, blízká je mu problematika mezilidských vztahů i vztahů člověka k přírodě, občas vnáší do metafor obrazů zobecňující filozofická a etická poselství. „Ať se na jeho obrazech setkává vesmírné nekonečno třeba s konkrétním, každodenním předmětem, vše je dokonale skloubeno autorovým osobitým rukopisem. Stále častěji vstupuje do jeho obrazů figura nebo její náznak. A i když nemusíme obraz do všech detailů rozšifrovat - vždy je na co se dívat, nejen díky výrazné práci s barvami,“ popisuje Miroslav Potyka.

O hudební podkres vernisáže se postaral devítiletý zpívající kytarista Tadeáš Tyllich, jeden z vítězů oblastního kola Brány 2022 (dětské Porty) pořádané Tábornickou unií Chřibskokarpatské oblasti, jenž postoupil do krajského kola Brány v Brně. Zajímavostí také bylo to, že k plastice anděla věnoval Vlastimil Mahdal majiteli Galerie s Andělem Markovi Pavelkovi obraz anděla.

Návštěvníci Galerie s Andělem si tam budou moct Mahdalovy obrazy prohlédnout až do konce února 2023.