Vlárská dráha je ve špatném technickém stavu. Kvůli opravám hrozí zpoždění vlaků

Snížení traťové rychlosti v některých úsecích až o 30 kilometrů za hodinu, prodloužení jízdní doby vlaků a z toho plynoucí negativní dopady na osobní vlakovou dopravu. Tak zní nejhorší scénář, který by mohl nastat v příštím roce na železniční trati mezi Starým Městem a Vlárským průsmykem na Moravsko-slovenském pomezí.

Některé úseky takzvané Vlárské dráhy jsou totiž po půl století provozu ve velmi špatném technickém stavu. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) navrhla na příští rok dvě zpomalení. Jedná se o přibližně jeden a půl kilometrové úseky mezi stanicemi Hradčovice, Uherský Brod a Újezdec u Luhačovic.

„Pokud by k tomu došlo, znamenalo by to rozvrat, protože jízdní doba jednotlivých souprav by se podstatným způsobem prodloužila,“ uvedl František Brachtl, ředitel krajské společnosti KOVED, která ve Zlínském kraji dohlíží na veřejnou dopravu.

„V dotčených úsecích je velmi špatný stav železničního spodku, v kombinaci s větším množstvím srážek je pak méně stabilní a vlaky musí zpomalit,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Iliaš.

Zveřejnění návrhu pomalých jízd však podle něj neznamená, že budou zavedeny po celý rok. Správci kolejí totiž musí uvádět všechna zpomalení, která mohou trvat déle než 60 dnů. Pokud by tak neučinili, dopravci by po nich mohli vymáhat sankce. Špatný stav tratě potvrzují také někteří strojvedoucí.

„Někdy se vlak tak houpe, že si připadáte jako v parníku na moři. Navíc to poškozuje vozidla, je to jako když s autem vjedete do výmolu,“ popsal situaci Martin Urbánek, zástupce odborové organizace Federace strojvůdců České republiky ve Veselí nad Moravou.

Také on se obává zavedení pomalých jízd. Jízdní doby jsou dnes podle něj nastaveny tak, že strojvedoucí jezdí „na doraz“. Pokud vznikne zpoždění, nemají ho téměř jak eliminovat.

Železničáři ze SŽDC se tak snaží zpomalení vyhnout a nejhorší úseky opravit.

„V letošním roce máme na opravy na trati přiděleno 10 milionů korun,“ uvedl Marek Iliaš.

Cestující na Vláře se tak během letních měsíců a na podzim musí obrnit trpělivostí a připravit na několik výluk. Na vybraných úsecích na trase Kunovice - Vlárský průsmyk plánují železničáři tři pětidenní nepřetržité výluky.

Na dva týdny se zastaví také vlaková doprava na odbočce hlavní trati z Újezdce u Luhačovic do Luhačovic. I když se podaří dotčené úseky opravit, cestující ani dopravci zcela vyhráno nemají. Situace na staré trati je nevyzpytatelná a podobné problémy se podle Marka Iliaše mohou kdykoliv objevit na jiném místě.

MATĚJ MADĚRA