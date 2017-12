Vlakové nádraží v Hradišti přebudují za 300 milionů

FOTOGALERIE / Vlakové nádraží v Uherském Hradišti se promění k nepoznání. Podle plánu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) se bude k jednotlivých nástupištím chodit podchody, v souvislosti s úpravou kolejišť by měla doznat zásadních změn i známá myší díra, která se má značně rozšířit.

Náklady na rekonstrukci se odhadují na 300 milionů korun. Z iniciativy města možná navíc vznikne i zbrusu nový podchod od centra města směrem k nemocnici, který by měl vyústit u ulice Revoluční v blízkosti budovy Odboru dopravy.

„Myší díra je sice ošklivá a v noci skoro až strašidelná, ale k Hradišti tak nějak patří a moc si to jinak neumím představit. Na druhou stranu, změna je život a až to bude krásné a nové, tak si určitě rychle zvykneme,“ nechala se slyšet Iva Matyášová.

Představitelé města už absolvovali několik jednání, kde jim zástupci SŽDC představili svůj záměr. „Na základě toho jsme vyhodnocovali možnosti, které nám to nabízí. Jednou z nich je využití podchodu k nástupištím, který bychom protáhli až k ulici Revoluční. Vydělali by na tom jak obyvatelé starého Mojmíru a Štěpnic, tak i návštěvníci nemocnice,“ nastínil hlavní architekt města Aleš Holý. Odborníci mají za úkol v nejbližší době objektivně vyhodnotit, kolik by nový podchod využívalo lidí. Na základě toho se rozhodne, zda se stavba vyplatí.

Architekt zároveň upozornil, že v souvislosti s proměnou vlakového nádraží chce město vyřešit i přednádražní prostor. „Je ostuda, že tam v současnosti nezajíždí MHD, takže chceme vybudovat zastávku a místo pro točení autobusů. Také by tam měla vzniknout odpočinková zóna s lavičkami, fontánou a zelení,“ prozradil Aleš Holý s tím, že hotovo by mělo být do roku 2020.

Právě s tímto termínem původně počítala i SŽDC, to se však nestihne. Důvodem je, že Zlínský kraj prozatím nedodal koncepci dopravy a nejdříve se tak stane v polovině příštího roku.

„Bez těchto základních údajů bohužel nemůžeme pokračovat v projektové dokumentace, která se tímto dočasně pozastaví. Reálný začátek stavby tak nebude dříve než v roce 2021,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Hlavním cílem stavby je podle ní zvýšení bezpečnosti cestujících a železničního provozu, zvýší se i traťová rychlost. Na nástupiště bude zajištěn bezbariérový přístup, podchod bude opatřený i výtahy.