Konkrétně tibetskou vlajku vyvěsí Uherské Hradiště, Uherský Brod, Bojkovice, Staré Město, Uherský Ostroh, Bánov, Boršice, Lopeník, Ostrožská Lhota, Popovice, Velehrad, Vlčnov.

Řadu let vyvěšuje 10. března vlajku Tibetu na střeše kina Hvězda v Uherském Hradišti jeho šéf Josef Korvas.

„Pro mě je to naprosto přirozená reakce. Za svobodu se musí nějakým způsobem bojovat pořád. Přijít o ni je totiž nebezpečně snadné,“ poznamenal Josef Korvas.

Dne 28. ledna projednala Rada města Uherské Hradiště žádost spolku Lungta o připojení města Uherského Hradiště k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Vyvěšení vlajky na budově Městského úřadu Uherské Hradiště bylo radou města schváleno.

„Osobně vnímám vyvěšování tibetské vlajky nejen jako deklaraci solidarity s Tibeťany, ale jako určitý symbol celosvětového boje za lidská práva a za mír mezi národy,“ řekl Deníku starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Město Uherské Hradiště se do kampaně zapojuje pravidelně, a to od roku 2002.

Tibetské národní povstání začalo 10. března 1959, kdy v hlavním městě Tibetu, ve Lhase propukla revolta odpůrců čínského komunistického režimu. Při povstání bylo zabito přes 86 000 Tibeťanů. Další byli nuceni odejít do exilu, mimo jiné i sám dalajláma. Tibetský partyzánský odboj však trval až do 70. let 20. století.