„Bylo mně ctí, že jsem mohl 29. srpna 2020 jalubským fotbalistům zaevidovat do České knihy rekordů nejdelší tradici koštů slivovice. Ty se v obci nepřetržité konají od roku 1975. V roce 2020 to bylo plných 45 let. Nejdéle nejen v Česku, Evropě, ale i na světě,“ potvrdil Josef Vaněk, programový ředitel Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov.

V Nedakonicích hodnotilo 90 porotců rekordní počet pálenek

„Pro náš sportovní klub je ctí, že se zařadil mezi osobnosti a firmy, které certifikát Agentury Dobrý den Pelhřimov a byly zapsány do České knihy rekordů, Jde kupříkladu o zpěváka Karla Gotta, rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, Český rozhlas, Českou televizi a řadu dalších,“ řekl hrdě předseda SK Jalubí Roman Šilc. Podotkl, že košty slivovice jsou v obci tradičními a velmi oblíbenými akcemi, které jsou v Jalubí udržovány spíše na sousedské úrovni.

A patřil k nim i 47. ročník koštu slivovice, na němž bylo v sobotu vystaveno 241 vzorků, z nichž jen 45 bylo z jiných obcí než z Jalubí.

„V kategorii slivovice, trnky a durancie, bylo hodnoceno 205 vzorků, v kategorii letních kvasy to bylo 30 vzorků pálenek. Likérů bylo pouze šest vzorků. Vítězem letošního koštu byl kunovický Ondra Siman mladší, který se na koštu prezentoval duranciovicí ročníku 2020,“ informoval Roman Šilc.

Bývalý fotbalista a činovník Sportovního klubu Jalubí, který stál u kolébky koštu slivovic v obci, zavzpomínal při sobotním koštu na jeho první ročník.

„Základ tradice koštování slivovic na Slovácku dali v roce 1975 jalubští fotbalisté. V naší dědině bývaly tenkrát pouze košty vína. Jednou po fotbalovém zápase jsme se sešli v šatně fotbalového týmu a domluvili jsme se, že každý z členů přinese sklenku slivovice a uspořádáme její košt. A také se tak stalo,“ zalistoval ve vzpomínkách Petr Rozsypálek (79). Jedním dechem dodal, že ani jeden z dosavadních 47. ročníků jalubských koštů slivovice nevynechal.