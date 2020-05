V lázeňském městě aktuálně probíhá rekonstrukce dopravního terminálu, který se má stát dalším zeleným prvkem města a přívětivým nádražím po příjezdu do ekologických Luhačovic. Největší letošní investice města vyjde asi na 18 milionů Kč.

„Ve spolupráci s destinační společností se natáčí propagační video o Luhačovicích a připravují se další prvky kampaně zaměřené na turistické atraktivity města. Financování je zajištěno z prostředků získaných za vítězství v soutěži EDEN,“ uvedl starosta Marian Ležák.

Rozšiřuje se projekt Hurá ven plný aktivit pro návštěvníky, který nabízí mimo programů zaměřených na rodiny s dětmi nově i další aktivity pro všechny generace.

Pro turisty pak radnice připravila speciální edice propagačních předmětů v novém vizuálním stylu Luhačovic.

„Pracuje se také na přípravě různých akcí, jako je například slavnostní zahájení lázeňské sezóny Otevírání pramenů,“ uvedl Ležák.

Zlín

Zlín chce svoji nabídku turistického vyžití nově představit na webu www.ic-zlin.cz a také prostřednictvím Instagramu, kde hodlá zaktualizovat svou nabídku.

Využije také uvolňování protipandemických omezení pro uskutečnění akcí jako jsou Zlínské filmové léto, jarmarky, Mezinárodní festival outdoorových filmů, Svatomartinské hody i akcí Živého Zlína – kulturní agentury, její cílem je oživit zlínský zámek a jeho okolí.

„V přípravě jsou také nové tiskoviny – zážitkový průvodce Rozvaž se ve Zlíně, aktualizace Zlínské architektury, nový Průvodce Zlínem a okolím i nové trhací mapy Zlína,“ uvedl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Valašské Klobouky

Na bělokarpatskou přírodou, živé tradice, folklór i gastronomii chtějí vsadit ve Valašských Kloboukách.

„Reklamou chceme oslovit potenciální turisty z velkých českých měst, kteří u nás najdou klid a relax, a také obyvatele Zlínského kraje, kteří mají Valašské Klobucko "za rohem" a letos v létě mají jedinečnou příležitost ho objevovat,“ uvedla mluvčí města Lenka Zvonková.

Město Valašské Klobouky také chystá znovuobnovení kulturní scény a plánuje od konce června do září Klobucké kulturní léto s koncerty na nádvoří podnikatelského centra, letní kina a jiná kulturní setkání. Info bude již brzy na webu města.

„Nabízí se také možnost zřízení městského apartmánu pro turisty přímo v centru, s výhledem na Masarykovo náměstí, v tuto chvíli na záměru začínáme pracovat,“ prozradila.

Otrokovice

V Otrokovicích budou 30.5. otevírat nové Turistické a informační centrum v přístavišti. Je přímo na cyklostezce, proto bude jednou z novinek označení provozovny „Cyklisté vítáni“.

„Nabídne i rozšířené služby pro cyklisty. V budoucnu zde bude umístěn servisní stojan sloužící k opravě kol a také uvažujeme o úschovně kol. Dále si bude možné zde pořídit nové zajímavé propagační materiály a suvenýry.

„Celkově jsme v letošním roce 2020 vyčlenili z rozpočtu na oblast cestovního ruchu přibližně 600 tisíc Kč. Samozřejmě zde je zahrnuta celá řada dalších aktivit, propagačních tiskovin města a podobně,“ uvedl Filip Pastuszek, jednatel městské společnosti Otrokovická BESEDA, která má cestovní ruch na starost.

Kulturní akce na Zlínsku v obrazech:

Valašské Meziříčí

Na náměstí pravidelně pořádají farmářské trhy, kterých bude letos 12 a nejbližší proběhne v pátek 29. května.

„Připravujeme také velmi oblíbený Medový den v měsíci září – termín bude teprve upřesněn. Již nyní intenzivně připravujeme tradiční a hojně navštěvované Vánoce ve Valmezu. Město Valašské Meziříčí se letos opět zapojilo také do regionální hry Poznáváme Valašsko,“ uvedl Jakub Mikuš, mluvčí města.

Pro pořádání farmářských trhů a dalších akcí konaných na náměstí počítají s částkou 50 tisíc Kč. V případě Vánoce ve Valmezu s asi půl milionem.

Rožnov pod Radhoštěm

V předním valašském městě chtějí vsadit na parní vláčky do Rožnova (přesné termíny budou brzy na turistickém webu města www.visitroznov.cz).

Stejně tak věří v uskutečnění dalšího ročníku Garden Food Festivalu, který je plánován na víkend 1. a 2. srpna, ale nakonec bude zřejmě prodloužen na 5 dnů.

Propagovat region chtějí ručně kreslenou mapkou názvem „Zaparkuj na úpatí a na hory jdi pěšky“.

„Má poukázat na to, že na Pustevny a Radhošť se dá dostat také jinak, než autem. A sice ideálně pěšky (včetně třeba kočárku), případně také na kole. A také nejen z Rožnova, ale i z Kunčic pod Ondřejníkem, Čeladné, Prostřední či Dolní Bečvy. U každého z míst je popis, kde se dá zaparkovat a kudy vyrazit na hory,“ uvedl destinační manažer Marek Havran.

A na kolik to radnice přijde? Výrobu map podpoří asi 20 000 Kč, 4 jízdy vlakem celkově 130 tisíc a na garden festival 120 tisíc.

Vsetín

Ve Vsetíně připravili ve spolupráci s Destinační společností Valašsko regionální hra Poznáváme Valašsko: https://www.poznavamevalassko.cz/, chystají se Turistické noviny, které budou nabízet tipy a nápady na výlety a různé akce v našem regionu(, distribuovány budou do infocenter.

„Dále intenzivně probíhají opravy a otevírání páteřních trailů v Bike aréně. Ve spolupráci s Domem kultury připravujeme Vsetínské kulturní léto, kdy zájemce od 20. června do konce srpna čekají koncerty a promítání filmů na Dolním náměstí,“ uvedl mluvčí města Jana Razsková.

Dále intenzivně probíhají opravy a otevírání páteřních trailů v Bike aréně.

Uherské Hradiště

V Uherském Hradišti vydali novou cyklomapu s konkrétní nabídkou tipů na cykloturistické výlety po okolí Uherského Hradiště (3 tisíce kusů), nově je v Městském informačním centru k dispozici mezi návštěvníky velmi žádané turistické razítko (s motivem staré radnice) a turistická vizitka (ke každoroční akci Na kole vinohrady).

V současné době je již distribuován rovněž reprezentativní magazín Slovácko, kde jsou potenciálním návštěvníkům představeny inspirativní cestovatelské tipy.

Nedílnou součástí turistické sezóny ve městě jsou oblíbené tematické prohlídky města s průvodcem (Noční prohlídky, Po stopách architektů, Komentované prohlídky o historii města).

Skanzen Rochus pak nabízí v letošním roce návštěvníkům výhodnou celoroční vstupenku na akce do skanzenu, která je platná 365 dní od prvního vstupu.

Ve správní budově Skanzenu Rochus je možné si nově prohlédnout putovní výstavu Muzea v přírodě a v rámci prohlídek během prázdninových měsíců bude zajímavé sledovat práci tradičních lidových výrobců.

V oblasti cestovního ruchu město velmi úzce spolupracuje s Regionem Slovácko, sdružením pro rozvoj turistického ruchu.

Region Slovácko dne 22. 5. spouští on-line rezervace pobytů na Slovácku, a to na www.slovacko.cz/pobyty-na-slovacku.cz. Současně s tím bude spuštěná kampaň zaměřená na domácí cestovní ruch.

S předpokladem uvolňování cestování v Evropě se Region Slovácko zároveň snaží nabídnout své projekty také zahraničním trhům, a to nejen na letošní, ale již také příští rok 2021. Zaměřuje se zejména na anglicky, německy a polsky mluvící trhy.

A kolik na to vše Uherské Hradiště dá peněz?

Na plánované aktivity je v současné době vyhrazeno 150 000 korun. Region Slovácko plánuje na spolufinancování dalších projektů hodlá využít dalších 500 tisíc korun.

Uherský Brod

Úsporně se budou chovat v Uherském Brodě.

„Žádné projekty na podporu cestovního ruchu nechystáme. Pro rok 2020 byl Městskému informačnímu centru zkrácen rozpočet jako opatření z důvodu předpokladu nízkých příjmů do rozpočtu,“ uvedla mluvčí města Elen Sladká.

Holešov

O turisty se chce Holešov ucházet výstavami, kulturními programy, představeními, koncerty, festivaly.

Jednou ze skvělých expozic je Interaktivní výstava Poznávej se libereckého zábavně - naučného science centra iQPARK, která bude trvat do 6. září.

„Město se také pravidelně prezentuje na veletrzích cestovního ruchu,“ uvedla mluvčí Hana Helsnerová.

Kroměříž

Radnice zahájila masivní kampaň zaměřenou na propagaci Kroměříže jako turistické destinace. Stěžejními motivy kampaně uskutečněné na například na billboardech, časopisech i sociálních sítích jsou Květná zahrada a Arcibiskupský zámek.

„Doplňujícím prvkem kampaně je motiv tisícikorunové bankovky s vyobrazením kroměřížského zámku. Tu má obrazně řečeno každý v kapse, ale málokdo ví, že je na ní vyobrazena právě Kroměříž. Jednotná grafika modifikuje několik sdělení – například Kroměříž máte v kapse, 1000 + 1 zážitek v Kroměříži, Co za tisícovku v Kroměříži a podobně,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek s tím, že na podporu turismu letos město vynaloží asi milion korun.

Hulín

Pro Hulín je prioritou koupací sezona. Předběžně jsou dohodnuti na otevření v druhé polovině června.

„Jinak plánujeme pravidelné akce jako košt marmelád a další. Samozřejmě vítáme návštěvníky v muzeu. Od poloviny června se budou konat kulturní akce na náměstí,“ uvedl starosta Roman Hoza.

Bystřice pod Hostýnem

Zdeněk Pánek, starosta Bystřice pod Hostýnem:

I v Bystřici sázejí na koupaliště.

„Koncerty a další akce momentálně nemáme plánované. Vše, co se mělo doteď konat je zrušené a o nadcházejících akcích se teprve jedná. Samozřejmě jsou plánované zámecké slavnosti a další, ale kvůli současným podmínkám máme stále svázané ruce. Nemůžeme pořádat velkou akci a pustit na ni jen 500 lidí. V zámku udržovat rozestup by zase znamenalo snížit tamní kapacitu na třetinu. To také není akceptovatelné,“ uvedl starosta Zdeněk Pánek.

Doplnil, že z kultury a cestovního ruchu museli pro ten rok peníze škrtat.

„A k dalším škrtům by mohlo ještě dojít. Mění se to každým dnem. Už tak se obáváme velkých ztrát. Je možné, že některé akce se nebudou moci uskutečnit, protože na ně nebudou finance,“ posteskl si.



Kolik do kraje jezdí turistů



Za celý rok 2019 hromadná ubytovací zařízení v kraji vykázala růst počtu příjezdů i přenocování. V roce 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 808,9 tis. hostů, což je o 29,8 tis. osob více než v roce 2018. V prvním čtvrtletí 2020 se pak celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 18,4 % a počet přenocování poklesl o 13,2 %. V lednu a únoru byly vykazovány ještě kladné přírůstky. V měsíci březnu, v jehož průběhu došlo k omezení poskytování ubytovacích služeb, propadl počet hostů o 60,3 %.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU