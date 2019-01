Traplice – Téma víno a jeho koštování na výstavách vinných moků v dědinách a městech Slovácka bude pro letošní rok zanedlouho minulostí. Na několik měsíců se zbaví funkce degustátora a garanta výstav vín i devětapadesátiletý Josef Bičan z Traplic, ostřílený znalec nápoje z hroznů révy vinné.

Degustátor Josef Bičan z Traplic. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Třicet let vlastní oprávnění k degustátorské činnosti nejen v České republice, ale i v zahraničí. „Kolik degustací a kolikrát jsem za tu dobu byl garantem výstav vinných moků, to opravdu nevím. Žádnou evidenci si o tom, ani o počtu medailí nebo titulu šampion výstavy nevedu," říká se skromností sobě vlastní Bičan.

Dobře ale ví, že než mohou jeho ruce potěžkat odměnu za svou práci v podobě zelených a modrých perel hroznů naplněných sluncem, z nichž pak přijde na svět víno, to chce tvrdě pracovat ve vinici. „Tam od jara do podzimu čeká každého vinaře hodně práce. Pokud chce člověk dělat něco dobře a mít z vykonané práce radost, je to náročné na čas. A to platí a nejen ve vinařství," tvrdí Bičan, který k obdělávání vinice používá mechanizaci, ale i motyku. Přiznává, že ve vinici, kterou zdědil, pomáhají jemu i jeho manželce syn Petr, dcera Markéta s manželem Jiřím Petrželkou.

Jak velkou citovou investici museí vinař vložit do své práce ve vinici a pak i při výrobě vína, to by bylo podle něj na dlouhé povídání. „Vinaření jsme měli v rodině. Mě k němu vedli tatínek Josef, stařeček Petr Novotný a jeho syn František. Naplno a samostatně jsem začal vinařit před více než třiceti lety," vzpomíná dnes Josef Bičan, uznávaný odborník na pěstování révy vinné a výrobu vína z něj.

Na otázku, zda jej baví více práce ve vinici nebo při výrobě vína ve sklepě, stroze odpoví. „Obojí musí mít dobrý vinař rád, aby mohl vyrobit kvalitní vína."

Radost mu loni udělali vinaři z Hubáčkovy ulice v Kudlovicích. Poctili ho titulem Vinař roku 2012. „Každého vinaře potěší, když si někdo jeho práce všimne. Pak si jen tak pro sebe může říct, že všechno, co dělá pro rozvoj vinařství, má smysl," popisuje své pocity uznání traplický vinař, degustátor a garant výstav vín. Stejně jako ti vinaři, kteří byli v minulých letech v Kudlovicích zmíněným titulem poctěni, má i on do své smrti volný přístup na každoroční akci s názvem Kudlovický vinný žleb a právo nosit modrou zástěru s emblémem vinařů z Hubáčkovy ulice.