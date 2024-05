Obnova silnice mezi Jarošovem a Bílovicemi

Už na jaře začali rekonstruovat celkem pětikilometrový úsek silnice mezi Jarošovem a Bílovicemi. Hotovo by však mělo být až v roce 2026, a proto i letos v létě tam musejí řidiči osobních automobilů počítat se semaforovým omezením, zatímco nákladní doprava nad 7,5 tuny mezi Uherským Hradištěm a Zlínem bude kvůli této opravě odkláněna na objízdnou trasu. „V Uherském Hradišti na silnici I/55 do Kunovic, pak na silnici I/50 do Uherského Brodu, poté po silnicích II/495, III/49030 a II/490 do Biskupic a na silnici II/490 do Bohuslavic u Zlína,“ upřesnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.