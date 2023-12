Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Vánoční jarmark ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. | Video: DENÍK/Michal Burda

VALAŠSKO

Ewa Farna

KDY: pátek 8. prosince od 18.30 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury, velký sál

ZA KOLIK: od 850 Kč

PROČ PŘIJÍT: Česko‑polská zpěvačka Ewa Farna po více než 5 letech přijede na Valašsko. Největší hity ze svého bohatého repertoáru zazpívá živě se svou kapelou. O doprovodný hudební program se postará DJ AŠA. Koncert se uskuteční ve velkém sále Domu kultury Vsetín v pátek 8. prosince 2023.

Program začíná v 18.30 hodin, hlavní koncert odstartuje ve 21 hodin.

Ewa Farna se v dnes řadí mezi nejúspěšnější zpěvačky v Česku i sousedním Polsku. Vydala celkem 5 českých a 6 polských řadových alb, včetně dvou „Best Of“ kompilací a několika živých záznamů – akustických i se symfonickým orchestrem. Její singl „Cicho“ se stal Polským Hitem Dekády. V letošním roce se Ewa Farna stala také absolutní vítězkou ankety Český slavík.

Koncert zpěvačky Ewy Farne v DK Vsetín; pátek 8. prosince 2023Zdroj: se svolením pořadatele

Vánoční jarmark ve skanzenu KDY: sobota a neděle 9. a 10. prosince od 9 do 16 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: Dřevěné městečko – dospělí 160 Kč, snížené 130 Kč, žáci 70 Kč, rodinné 320 Kč; Valašská dědina – dospělí 160 Kč, snížené 130 Kč, žáci 70 Kč, rodinné 320 Kč; Okružní – dospělí 300 Kč, snížené 240 Kč, žáci 150 Kč, rodinné 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijměte pozvání na Vánoční jarmark a prožijte sváteční atmosféru plnou vánočních zvyků ve Valašském muzeu v přírodě. Dřevěným městečkem projdou mikulášské družiny s čerty z Valašských Klobouk, Zděchova, Lačnova, lucky ze souboru Radhošť a pastuchové z Maďarska. V kuchyni Billova domu budou tetičky drát peří a uvaří štědračku.

Do Dřevěného městečka zavítá téměř stovka tradičních lidových výrobců se sortimentem vánočních ozdob a dekorací, jmelí, lidových hudebních nástrojů, zuberských metel, keramiky a drátování, výrobků ze šustí, skleněných výrobků, tkaných koberečků, textilních výrobků, domácí obuvi, včelích produktů a výrobků z vlny.

„V bohatém programu se v Dřevěném městečku představí soubory z Valašska, Znojemska, hosté z Maďarska a Srbska. Kostelem sv. Anny zazní koledy i duchovní písně. Pro nejmenší bude připravena tvůrčí dílna s výrobou vánočních ozdob,“ pozval Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

Po oba dny budou oživené také expozice ve Valašské dědině. „Zájemcům představíme vánoční zvykosloví jako lití olova a pouštění lodiček, zazpíváme si koledy ve staré škole, hospodyně nás naučí péct a zdobit perníčky. Nebude chybět výroba svíček ze včelího vosku a také předení na kolovratech,“ doplnil Ondruš. Vánoční jarmark ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní fotoZdroj: VMP Rožnov/Jan Kolář Galerie 5 fotografií ›

Jan Zainer: krajina Valašského Klobucka a okolí

KDY: od 8. prosince od 17 hodin (výstava trvá do 7. ledna 2024)

KDE: Vsetín, Kino Vatra

ZA KOLIK:

PROČ PŘIJÍT: Od soboty 8. prosince do 7. ledna 2024 bude ve vsetínském kině Vatra k vidění výstava fotografií grafika, designéra a fotografa Jana Zainera s názvem Krajina Valašského Klobucka a okolí.

Přehlídka autorových fotografií začíná vernisáží v pátek 8. prosince v 17 hodin. Úvodního slova se ujme fotograf Miroslav Pinďák, vernisáž hudebně doprovodí Černý čaj.

„S focením jsem začal už na střední škole v roce 1999. Ve fotografii se snažím na svět dívat tak, jak bych ho chtěl vidět. Plný barev, představ, nadějí, radosti i smutku,“ říká o svém přístupu k fotografii absolvent vsetínské střední průmyslové školy fotograf Jan Zainer.

Po absolvování střední školy Zainer vystudoval obor průmyslový design na VUT v Brně, od té doby se věnuje kromě grafiky a designu také fotografování.

„Rád ve fotografii objevuji a hledám cit, světlo a harmonii v každodenním souběhu událostí. Zabývám se portrétní, dokumentární a krajinářskou fotografií,“ doplňuje své zaměření fotograf, který je již od roku 2009 členem valašsko‑klobouckého výtvarného sdružení Vincúch. Více než 20 let pak vystavuje své fotografie v rámci spolkových i sólových výstav v galeriích na Moravě i v Čechách.

Výstava Krajina Valašského Klobucka a okolí fotografa Jana Zainera v Kině Vatra ve Vsetíně; 8. prosince 2023 až 7. ledna 2024Zdroj: se svolením pořadatele

Ben Poole Band (UK/CZ) KDY: neděle 10. prosince od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, KZ Valmez – Malá scéna za oponou

ZA KOLIK: na místě 200 Kč, v předprodeji 170 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kytarista a zpěvák Ben Poole je velkým talentem britské bluesové školy, jeden z nejlepších, jaký se v Evropě v posledních letech objevil. Dokonce ani jeho hrdinové, se kterými měl tu čest hrát na jednom pódiu (Jeff Beck, Gary Moore a John Mayall), nešetřili chválou.

Jméno Bena Poola se objevilo v anketě British Blues Awards poprvé již v roce 2012 a o rok později reprezentoval Spojené království v soutěži European Blues Challenge v Berlíně, kde ve velké konkurenci skončil jako třetí.

Na koncetě ve Valašském Meziříčí Bena Poola doprovodí dva skvělí tuzemští hudebníci – baskytarista Tomáš Lacina a bubeník Roman Vícha. Britský bluesový kytarista a zpěvák Ben Poole vystoupí v neděli 10. prosince 2023 od 19.30 hodin na Malé scéně za oponouZdroj: se svolením KZ Valmez HUDEBNÍ UKÁZKY: Ben Poole – Take It No More Mail Zdroj: Youtube Ben Poole – Win You Over Zdroj: Youtube

Předvánoční burza LP/CD

KDY: sobota 9. prosince od 10 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: bez vstupného

PROČ PŘIJÍT: Přijďte nakoupit či prodat vinylové LP, digitální CD, analogové kazety nebo třeba i noty. „Kupující to mají zdarma, prodejce prosíme o rezervaci místa. Bar bude otevřen stejně jako burza, čili od desíti do tří,“ informují pořadatelé z rožnovského Téčka.

Burza LP/CD v rožnovském Klubu Vrátnice; so 9. prosince 2023Zdroj: se svolením pořadatele

Burza LP/CD v rožnovském Klubu Vrátnice; so 9. prosince 2023Zdroj: se svolením pořadatele

Objevte kouzlo kuličského řemesla KDY: sobota 9. prosince od 13 do 17 hodin

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: 400 Kč PROČ PŘIJÍT: Příležitost proniknout do tajů broušení skla na kuličském stroji budou mít účastníci dvojice workshopů Muzea regionu Valašsko se sklářským výtvarníkem Františkem Muchou. První se koná v sobotu 9. prosince na zámku Vsetín, druhý o týden později v sobotu 16. prosince na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Kapacita je omezena, zájemci se musí rezervovat předem.

V teoretické části workshopu se účastníci nejprve krátce seznámí s historií a technologickým vývojem broušeného skla. Praktická část bude věnována přímo práci na kuličských strojích. „Pro každého bude připravena sada sklenic k broušení dekoru. Inspirovat se budete moci i muzejními exponáty ze skláren v regionu. Mimo jiné Vám ukážeme krásné květinové dekory broušené v technice matbrus, která byla používána ve sklárnách Karolinka, nebo výrobky ze skláren ve Valašském Meziříčí a brusírny skla v Jablůnce,“ uvedl výtvarník František Mucha.

Oba workshopy trvají od 13 do 17 hodin. „Jejich náplň vychází z odborných přednášek pro střední školy, které muzeum realizuje v rámci projektu Umění a řemeslo v regionu. Není tedy určen pouze pro dospělé, ale zvládnou ho i šikovné děti ve věku 12 let a více,“ doplnil Mucha.

Cena kurzu 400 Kč na osobu zahrnuje sadu sklenic pro vlastní broušení, lektorské vedení a vstup do muzea. Kapacita je omezena a místo je nutno si zarezervovat předem na e-mailu mucha@muzeumvalassko.cz nebo tel. 737 948 791. Sklářský výtvarník František Mucha.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Zámecké adventní kouzlení

KDY: neděle 10. prosince od 14 hodin

KDE: Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: Plné 90 Kč, zlevněné 70 Kč (studenti, senioři), děti 6-15 let 50 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kouzelná atmosféra Vánoc zavládne v neděli 10. prosince na zámku Vsetín. Muzeum regionu Valašsko opět po roce připravilo oblíbené Zámecké adventní kouzlení. Příchozí se mohou těšit na ukázky lidových zvyků a řemesel, tvořivé dílny, folklorní vystoupení, jarmark s rukodělnými výrobky, vánoční pátračku po zámku i tradiční dobroty od regionálních prodejců. Součástí programu bude i křest nové muzejní publikace Pod značkou B. A. G.

PROGRAM

• jarmark rukodělných výrobků

• ukázka tradičních řemesel

• obchůzka adventních bytostí Lucek a Mikulášské Matičky

• věštění budoucnosti litím vosku

• tvořivé dílny pro děti

• vánoční pátračka po zámku

• prodej květinových věnců a vazeb

• křest publikace Pod značkou B. A. G. – 16:00 hodin Mramorový sál

• Celým odpolednem bude provázet folklorní soubor Valášek z Horní Lidče.

Občerstvení zajistí Cukrářky z Podlesí a další prodejci. Zahřát se budete moci medovinou z Hustopečí. Po dobu konání akce je možné navštívit všechny expozice i výstavy, včetně zámecké věže.

Zámecké adventní kouzlení v Muzeu regionu Valašsko na vsetínském zámku - plakát 2023Zdroj: se svolením pořadatele

KROMĚŘÍŽSKO

Severní pól na Výstavišti KDY: pátek 8. prosince od 9 do 20 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 120 korun, děti do 150 cm zdarma PROČ PŘIJÍT: Santova vesnička plná desítek plyšových zvířat v životní velikosti, ale také sobi, tučňáci, lední medvědi a další. Vše navíc doplní květinové dekorace, na které dohlíží sám Santa se svými pomocníky Elfy. Výzdobu navíc doplní stromečky, které nazdobily děti z mateřských a základních škol okresu Kroměříž. Tak bude vypadat akce nazvaná Severní pól na Výstavišti Kroměříž. Souběžně s ní odstartuje v pět hodin odpoledne také akce Svařák a grog s kapelou Polygon rock, která kromě punče, svařáku či grogu nabídne od 17 hodin nejprve vystoupení předkapely Pantock a následně zahraje také zmíněná kapela Polygon rock. Severní pól na Výstavišti Kroměříž.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Kroměřížské farmářské trhy

KDY: sobota 9. prosince od 9 do 13 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ještě jedny farmářské trhy jsou letos v plánu na Hanáckém náměstí v Kroměříži. Uskuteční se nadcházející sobotu 9. prosince. Kromě nabídky regionálních farmářských produktů a řemeslných výrobků nebude chybět ani prodej stromků či jmelí. Organizátoři si pro návštěvníky připravili také fotokoutek.

Vánoční farmářské trhy na Hanáckém náměstí v Kroměříži.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Šťastné a veselé. Vánoční trhy v Kroměříži KDY: denně od 10 do 20 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma PROČ PŘIJÍT: Vánoční atmosféru mohou lidé opět nasát na vánočních trzích Kroměříži. Návštěvníci se opět mohou těšit na velkolepou světelnou výzdobu známou z předchozích let, ale i na bohatý doprovodný a kulturní program. Kromě svařáku, punče a občerstvení si organizátoři připravili na každý den také bohatý doprovodný program. Prodejní doba stánků s vánočním zbožím bude od pondělí do čtvrtka od 11 do 19 hodin, od pátku do neděle pak od 10 do 20 hodin. Program vánočních trhů v Kroměříži v roce 2023Zdroj: Město Kroměříž

Kluziště na Hanáckém náměstí

KDY: denně od 9 do 20 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: 10 korun

PROČ PŘIJÍT: Kroměřížané si i letos budou moci zabruslit pod širým nebem. Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí je otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Na 14:00 až 14:30 a na 17:00 až 17:30 je vždy plánována úprava ledové plochy. Podobně jako v minulých letech je u kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Pokud bude příznivé počasí, bude kluziště otevřené až do konce února 2024

Kluziště v Kroměříži zahájí provoz v pátek. Kdy bude otevřeno a jaká je cena

Advent na zámku KDY: sobota a neděle od 9:30 do 16 hodin

KDE: Arcibiskupský zámek v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 160 korun



PROČ PŘIJÍT: Cesta od adventu do Tří králů vede přes tematicky vyzdobené sály Arcibiskupského zámku. Skupinu doprovází průvodce s komentářem. Na rozdíl od prohlídek během celého roku se netýká zámku a jeho historie, ale je zaměřena na advent a jeho svátky s odkazem na vyzdobené sály od zámeckých floristek. Prohlídky budou také zpestřeny krátkými hudebními vstupy žáků a studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a Základní umělecké školy Kroměříž. Trasa je veřejnosti přístupna pouze během adventních víkendů. Zároveň bude letos otevřena zámecká kavárna, kde si můžete v klidu vychutnat kávu či punč. Vhodné pro rodiny s dětmi. PROČ PŘIJÍT: Cesta od adventu do Tří králů vede přes tematicky vyzdobené sály Arcibiskupského zámku. Skupinu doprovází průvodce s komentářem. Na rozdíl od prohlídek během celého roku se netýká zámku a jeho historie, ale je zaměřena na advent a jeho svátky s odkazem na vyzdobené sály od zámeckých floristek. Prohlídky budou také zpestřeny krátkými hudebními vstupy žáků a studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a Základní umělecké školy Kroměříž. Trasa je veřejnosti přístupna pouze během adventních víkendů. Zároveň bude letos otevřena zámecká kavárna, kde si můžete v klidu vychutnat kávu či punč. Vhodné pro rodiny s dětmi. Advent na zámku 2023.Zdroj: Arcibiskupský zámek Kroměříž

Umění je stav duše XIII

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční výstava s názvem Umění je stav duše XIII představí obrazy pacientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Letos vůbec poprvé je navíc doplní díla jejich arteterapeutky Emilie Rudolfové. Jádrem výstavy jsou obrazy, které vytvořili pacienti Psychiatrické nemocnice v Kroměříži v arteterapeutickém ateliéru. Tam přicházejí lidé s různými obtížemi – neurotickou poruchou, závislostmi na alkoholu, lécích, drogách, sebepoškozováním, sebevražednými úmysly nebo potížemi v podobě mentální anorexie.

Pacienti si sami volí, jakou technikou budou tvořit, i formát, na nějž budou tvořit. Arteterapeutka do průběhu jejich výtvarné práce nezasahuje. Na výstavě se tak objeví kresby tužkou, pastelkami, malby temperami, koláže či akvarely, celkem přes 50 obrazů.

Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun



PROČ PŘIJÍT: V posledních letech se vlna stala zajímavým a originálním výtvarným materiálem. Velice osobitá a působivá díla plstěním vlny vytváří Ivana Langrová. Tato výtvarnice, jejímž domovem se před více než patnácti lety stalo Valašsko, se ke zpracování ovčí vlny dostala v Americe, kam se svým manželem v polovině 80. let 20. století emigrovala. Procestovala celý kontinent a seznámila se s původními obyvateli a jejich způsoby, jak získávat vlněné plátno, barvit ho přírodními barvivy, příst a tkát na speciálních stavech. V autorčině tvorbě nalezneme sakrální motivy, ale také scény ze života našich předků, ztvárnění krajiny i díla abstraktní. Vedle figurální tvorby jsou její novou výrazovou formou nevšední vlněné obrazy a koláže. PROČ PŘIJÍT: V posledních letech se vlna stala zajímavým a originálním výtvarným materiálem. Velice osobitá a působivá díla plstěním vlny vytváří Ivana Langrová. Tato výtvarnice, jejímž domovem se před více než patnácti lety stalo Valašsko, se ke zpracování ovčí vlny dostala v Americe, kam se svým manželem v polovině 80. let 20. století emigrovala. Procestovala celý kontinent a seznámila se s původními obyvateli a jejich způsoby, jak získávat vlněné plátno, barvit ho přírodními barvivy, příst a tkát na speciálních stavech. V autorčině tvorbě nalezneme sakrální motivy, ale také scény ze života našich předků, ztvárnění krajiny i díla abstraktní. Vedle figurální tvorby jsou její novou výrazovou formou nevšední vlněné obrazy a koláže. Betlémy z vlny? Představí je výstava Hebké kouzlo Vánoc v Muzeu Kroměřížska

ZLÍNSKO

Mikulášské trhy a rozsvěcování stromu

KDY: 9. prosince od 9 hodin

KDE: Náměstí Míru ve Fryštáku

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Od rána budou na náměstí pro děti připraveny vánoční dílničky, Mikuláš se svou družinou, i hudební program v podobě B.P.T. Zlín, souboru Fryštáček, Jiří Březík, Záhumení Street Band, Jan Majkus s kytarou. V 17 hodin se slavnostně rozsvítí Vánoční strom a v 18 hodin bude posvěcen nový Fryštátský betlém.

Program k rozsvícení vánočního stromu ve Fryštáku.Zdroj: archiv pořadatele

Adventní Zlín KDY: 9. - 10.prosince od 15 hodin

KDE: Náměstí Míru, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Bohatý program po celý advent připravilo město na náměstí Mírusobota 9. 12.15.00 Malování skleněných baněk – dílnička 17.00 IVAN HLAS TRIO

18.00 Sobotní jukebox – DJ Luděk Malár

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

10. 12. 15.00 Fotokoutek v oblacích

16.30 Nedělní koledování u jesliček – hudební dílnička

17.15 ROZSVÍCENÍ 2. ADVENTNÍ SVÍCE NA VĚNCI

18.00 THE TAP TAP

Po oba dny VÝSTAVA BETLÉMŮ ve vestibulu radnice. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru ve Zlíně, 3. prosince 2023.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Vánoční výzdoba v Zoo Zlín

KDY: 10. prosince od 8.30 do 17 hodin (do 2. ledna)

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: 85 – 125 korun

PROČ PŘIJÍT: Sváteční procházku oblíbenou zoo zpestří vánoční světelná výzdoba. Zoo zdobí nejen typické vánoční motivy, ale také světelné siluety exotických zvířat. Návštěvníci tak uvidí „zářící“ slony, tapíry, nosorožce, rejnoky, tučňáky, klokany, lvy, lachtana, medvěda, supy nebo žirafu.

Areál zoo rozzáří také desítky světelných motivů ve tvaru exotických zvířat. Svítící lvy, slony, klokany, tapíry a mnohé další už návštěvníci znají z minulých let. Jaké zvíře ale přibude letos? Krása světelné výzdoby vynikne až po setmění, od 25. prosince do 1. ledna prodlužuje zoo otvírací dobu až do 17 hodin.

V neděli se rozzáří vánoční strom v zoo. Svítit budou jaguáři, sloni nebo lviZdroj: Zoo Zlín

I v zimním období má zlínská zoo svůj půvab, je plná života a rozhodně stojí za návštěvu. Příznivci se nemusí obávat, že za chladného počasí či sněhové nadílky neuvidí exotická zvířata. Většina zvířat totiž sníh vítá, s chutí se v něm válí a hraje si s ním. A to nejen rodilí otužilci, jako jsou třeba tygři ussurijští, pandy červené, lachtani, dželady, velbloudi, klokani nebo lamy vikuně, ale i teplomilní sloni, nosorožci, zebry, pštrosi nebo antilopy.

Příjemnou pohodu naopak nabízejí velké pavilony. V Zátoce rejnoků panuje „letních“ 26 stupňů, při krmení a hlazení rejnoků návštěvníci rychle odloží teplé oblečení. Na mrazivé počasí také zapomene v tropické hale Yucatan, v zámeckých teráriích, v pavilonech žiraf a slonů.

V neděli se rozzáří vánoční strom v zoo. Svítit budou jaguáři, sloni nebo lvi

Vánoční koncert dětem KDY: 9. prosince

KDE: Kulturní a kongresové centrum Elektra, Luhačovice

ZA KOLIK: 850 korun



PROČ PŘIJÍT: Vánoční koncert dětem u příležitosti 20 let charitativní činnosti Korunka pomáhá. Letos s hvězdným obsazením v čele se zpěvačkou Bárou Basikovou, která stála u prvního ročníku tohoto vánočního setkání věnovanému každoročně dětem. PROČ PŘIJÍT: Vánoční koncert dětem u příležitosti 20 let charitativní činnosti Korunka pomáhá. Letos s hvězdným obsazením v čele se zpěvačkou Bárou Basikovou, která stála u prvního ročníku tohoto vánočního setkání věnovanému každoročně dětem. Bára Basiková.Zdroj: archiv pořadatele

SLOVÁCKO

Tradiční Vánoce ve Vlčnově

Kdy: V sobotu 9. prosince od 15 do 18 hodin

Kde: Ve vlčnovských památkových usedlostech čp. 65, 57, 739, v Galerii na Měšťance

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Přijďte se vánočně naladit, zazpívat si vánoční koledy, podívat se na tradiční výzdobu z přelomu 19. a 20. století a ochutnat tradiční vánoční pokrmy. Uvidíte Mikuláše s anděly a čerty, lucky, malé i velké koledníky, muzikanty, tři krále.

Otevření nového kluziště ve Starém Městě Kdy: V sobotu 9. prosince ve 14 hodin

Kde: Staré Město, Širůch

Za kolik: Neuvedeno



Proč přijít: Mrazivé počasí přeje provozu venkovních kluzišť, která jsou na Slovácku každoročním zpestřením zimy. Téměř všichni klasičtí provozovatelé už mají zamraženo. Novinkou je úplně nová plocha, která vznikla ve Starém Městě.Vybudování staroměstského kluziště v areálu Širůch bylo komplikované, ale je ve finále. Slavnostní otevření se uskuteční za účasti hokejových legend. Celý areál venkovního kluziště je vybaven kromě šaten na převlečení také toaletami, sprchami a bufetem s občerstvením, jenž bude otevřen i během zimních měsíců. Proč přijít: Mrazivé počasí přeje provozu venkovních kluzišť, která jsou na Slovácku každoročním zpestřením zimy. Téměř všichni klasičtí provozovatelé už mají zamraženo. Novinkou je úplně nová plocha, která vznikla ve Starém Městě.Vybudování staroměstského kluziště v areálu Širůch bylo komplikované, ale je ve finále. Slavnostní otevření se uskuteční za účasti hokejových legend. Celý areál venkovního kluziště je vybaven kromě šaten na převlečení také toaletami, sprchami a bufetem s občerstvením, jenž bude otevřen i během zimních měsíců. Nové kluziště ve Starém Městě v říjnu 2023Zdroj: Aleš Korvas

Výstava Svátky betlémské hvězdy

Kdy: Až do neděle 11. února

Kde: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Borodě

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Celkem 66 kusů betlémů, některé pouze s betlémskou rodinou, jiné i s více než 470 figurami, jsou ukázkou zručnosti a trpělivosti tvůrců, kteří výrobou strávili stovky až tisíce hodin svého času. Vystavené betlémy jsou zapůjčeny z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Muzea Bojkovska.

Ze sbírek Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě jsou tam soubory betlémů z papíru, těsta, dřeva, kukuřičného šustí, aj., převážně z Uherskobrodska, o celkovém počtu více než 600 figur. Sbírka zahrnuje současnou tvorbu lidových výrobců, ale také ručně malovaný třebíčský betlém z roku 1938, který byl jen pár let vystaven v dominikánském klášteře v Uherském Brodě a již v roce 1944 darován muzeu.

Celkem 34 betlémů na výstavu zapůjčili manželé Alena a Bohumír Mahdalovi z Uherského Brodu. V krásné rodinné sbírce mají více než 150 kusů jeslí a betlémů a každoročně od září do února je možno všechny vidět v jejich domácí expozici. V historii neznámý, ale v současnosti dětmi velmi oblíbený pohyblivý betlém z Lega zapůjčil Petr Sedlář.

Krásnou tečkou zapůjčených předmětů je rodinná sbírka retro předmětů Davida Staufčíka a Magdalény Ďurďové, která obsahuje snad již tisíce drobností, ze kterých nám alespoň zlomek poskytli k oživení vzpomínek na Vánoce z doby nedávno minulé.

Výstava Svátky betlemské hvězdyZdroj: archiv Muzea J. A. Komenského

Osobitý svět Tomáše Měšťánka zaplnil Galerii Slováckého muzea Kdy: Do 11. února 2024

Kde: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

Za kolik: Neuvedeno



Proč přijít: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Proč přijít: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích. Tomáš Měšťánek na obrazuZdroj: Galerie Slováckého muzea

Výstava Kdo nemá kožucha, zima mu bude

Kdy: Do 4. února 2024

Kde: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Působivou expozici věnovanou zimnímu kroji na Slovácku se zaměřením na kožichy, kožíšky, lajbly, haleny, kacabaje, či kabaně, ale také specifikům jejich oblékání při všedních, svátečních a obřadních příležitostech od podzimu do jara, lze zhlédnout ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Výstava etnografky Marty Kondrové je založena na bohatém sbírkovém fondu Slováckého muzea, který obsahuje 74 kusů kožichů, kožíšků, a mentýků, což jej řadí k nejrozsáhlejším v rámci celé České republiky. Návštěvník však uvidí více než 320 kusů textilií od kožichů, kožíšků, kabátků přes mužské i ženské krojové součásti, čepice, beranice, zimní obutí až po vlňáky, přehozy a šátky.

Prezentace je doplněna i o historické fotografie a reprodukce z cyklu Joži Uprky Kožuchy. Výstava ukazuje také, jak končily starší obnošené součásti, které se dotrhávaly při práci, zatímco ze starších halen se šily zimní papuče.

Kdo nemá kožucha, zima mu bude! Nová expozice láká do Slováckého muzea