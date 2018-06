Víkend otevřených památkových domků a muzeí zve do téměř 50 objektů

Památkové domky, objekty lidového stavitelství a malá muzea regionu můžete navštívit s průvodcem a včetně bohatých doprovodných programů. Víkend otevřených památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí na Slovácku se uskuteční v sobotu a v neděli.

Památkové domky v Hluku. Foto: MěÚ Hluk

Čtvrtý ročník akce zve do 48 objektů, a to po oba dny od 9.00 do 17.00. Výjimku tvoří Muzeum Huštěnovice, které otevírá až ve 13.00 a Pipalův mlýn v Šumicích, který bude zpřístupněn pouze v neděli.

Každá obec připravila svůj program, například v Babicích se uskuteční malý košt vína, v Kunovicích hudební program a dílnička, Trchalíkova usedlost v Šumicích chystá pečení chleba, buchet, bálešů a ukázky kovářské práce. Ožije i Štrbákovec a sousední Kohnovec v centru obce Strání.

"Po oba dny budeme naboso - vy i my provázet zájemce domečky. Můžete si vyrobit suvenýr v podobě magnetky, či odznaku s folklorní tématikou. Obě odpoledne bude Štrbákovec vonět čerstvými oplatkami a můžete ochutnat med z Bílých Karpat," láká do Strání Barbora Macková z tamního infocentra.

Letos se premiérově představí dva nové objekty ze severní části Slovácka (Centrum Slováckých tradic na Modré a Turistické centrum Velehrad se svými expozicemi) a celkem 17 nově zapojených objektů z jižního Slovácka.