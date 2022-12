Letos se podle jejích slov mohou návštěvníci těšit na celou řadu novinek. Mezi obyvateli velehradské Zimní zahrady přibyli papoušek, vrby, losíci, liščí doupě, další lední medvídci a králíčci.

Nechybí betlém, velký anděl na střeše hrající na šalmaj, sněhuláci, trpaslíci, sobi se sáněmi i bez nich, celá paleta zvířátek, včetně ptáčků na stromech, lišek a dalších postaviček.

Adventní čas je tady zas. Ve skanzenu Rochus

„S novým chodníkem, třemi desítkami nových figurek i zabudováním elektřiny do země nás letošní investice přišla na 120 tisíc korun. Po zdražení energií bude stát svítící výzdoba v prosinci a lednu víc než deset tisíc korun,“ poznamenává Kateřina Strnadová. Vstupné prohlídky zimního království Kateřiny a Davida Strnadových je dobrovolné.

„Lidé jsou štědří, co ve schránce příspěvků najdeme, to zase investujeme zpět do provozu zahrady a dokoupení dalších ozdob,“ vysvětluje Kateřina Strnadová.

Na děti tam v tomto roce čeká také nové razítko s betlémem, které vystřídalo to loňské s podkovou. Mohou odsud opět posílat, prostřednictvím Ježíškovy pošty, svá tajná přání. Dům se Zimní zahradou jsou mimo jiné střeženi kamerovým systémem.