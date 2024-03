S několikatýdenním předstihem byl beznadějně vyprodaný Společenský ples ZŠ UNESCO s polonézou, který se konal v pátek 8. března v uherskohradišťském Klubu kultury. Letos se uskutečnil jeho 14. ročník.

Společenský ples ZŠ UNESCO s polonézou | Video: Pavel Bohun

O slavnostní polonézový úvod se postaralo 40 párů deváťáků. Jejich úvod se nesl na vlnách tónů skladby Hijo De La Luna. Nosnými melodiemi polonézy byly skladby Beneath Your Beautiful a Next To Me.

„Naši žáci v 9. ročníku navštěvují od září Klub tance a společenského chování, ve kterém se učí základní tance, nacvičují polonézu a rovněž se seznamují s pravidly společenského chování a etiketou. Jsme velmi rádi, že získávají nejen kvalitní vzdělání, ale také základy vystupování na veřejnosti,“ prozradil Deníku ředitel ZŠ UNESCO Jan Vorba.

Ples byl podle jeho slov už několik týdnů vyprodaný. „Počet účastníků je dán kapacitou Klubu kultury, tedy celkem 650 osob. Kdyby byla kapacita dvojnásobná, byl by ples rovněž vyprodaný. Jsme limitováni kulturními prostorami v našem městě,“ doplnil Jan Vorba.

Návštěvníci plesu se mohli těšit také na bohatou tombolu, která čítala 300 cen. Mezi těmi ty hlavní patřily kompletní lyžařský set, zahraniční výjezdy, robotický vysavač, elektronika či exkluzivní alkohol. K tanci hrála kapela Kasanova.

Deváťáky ZŠ UNESCO čeká letos ještě jedno vystoupení. V úterý 7. května pořádá jejich škola ve spolupráci se Slováckým muzeem Lidovou slavnost v Měšťanské besedě ve stylu první republiky a oni tam budou tančit charleston.