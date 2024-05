První provozovna nadnárodního řetězce McDonald’s na Slovácku a čtvrtá ve Zlínském kraji vyrůstá od 5. února v obchodní zóně v Kunovicích.

Fastfood lidé najdou pod estakádou silnice I/50 v sousedství hypermarketů Albert, Möbelix, stavebnin PRO – DOMA či někdejšího supermarketu Slovácko.

„Za mě je to každopádně dobře a určitě je to plus, protože se tím ta obchodní zóna zatraktivní a bude cílem nejen obyvatel Kunovic, ale i řidičů a návštěvníků z okolí,“ prozradil starosta Kunovic Pavel Vardan.

Ve Zlínském kraji fungují provozovny McDonald’s ve Zlíně na náměstí Míru, ve Zlíně Malenovicích a v malenovickém obchodním areálu Centro Zlín.