Je středa 7. června krátce po půl osmé ráno a v Uherském Ostrohu naproti veleznámého podniku DYAS na zpracování dřeva už hlouček nedočkavců vyhlíží u dveří čerstvě postavené prodejny Tesco. Za chvíli se poprvé otevře. Auto parkuji na parkovišti u supermarketu a mířím přímo ke skupince, odkud se na mě obrací pár místních seniorů.

Tesco v Uherském Ostrohu | Video: Pavel Bohun

„Kdybyste přijel na kole, nemáte kde zaparkovat, jinak je to tu krásné. Běžně jezdíme nakupovat do Kauflandu do Veselí nad Moravou. Jsou ale lidé, kteří nejezdí ani autem ani na kole a pěšky je to sem pro ně trošičku z ruky. No a chybí tady přechod pro chodce přes poměrně frekventovanou silnici od DYASky,“ zasypává mě stížnostmi dvojice starších Ostrožanů.

Budou to mít blíž

U vstupu postává i 83letý František s paní Marií, kteří přijeli autem ze tři kilometry vzdálených Chylic, okrajové části Ostrožské Nové Vsi.

„Rádi jezdíme nakupovat na Veselsko, a tak to budeme mít z domu do velkého obchodu o čtyři kilometry blíž,“ prozrazuje pár seniorů.

Synot prodal podíl v Parlamentních listech. Končí na celoplošném mediálním trhu

„A nemusíme sem jezdit ani autem, stačí na kole po cyklostezce,“ usmívá se Novovešťan.

Před vchodem už od tři čtvrtě na osm nervózně přešlapuje skupinka čtyř desítek lidí převážně seniorského věku. Střídavě hořekují nad nedostatkem stojanů na kola či nad chybějícím přechodem pro chodce. Nejtrpělivěji ze všech vypadá 68letý Bohumil z Veselí nad Moravou, přestože čeká u vchodu už od sedmi hodin.

Omrknout ceny

„Kamarád dorazí za chvilku. Jdeme omrknout ceny a tak. Dneska tu jsme na testovačku,“ tvrdí Veselan.

Krátce po osmé hodině a přestřižení pásky mám možnost hovořit s generální ředitelkou Tesco ČR Katarínou Navrátilovou. Ptám se jí na řešení nedostatků, o nichž mluvili lidé před supermarketem.

„Chybějící přechod pro chodce se řeší. Čeká se na stavební povolení. Měl by tam vzniknout v řádu týdnů až měsíce. A co se týká stojanů na kola, máme provozovny, kde jsme museli stojany na kola přidávat, protože po nich byla větší poptávka, jinde jsme naopak museli zohledňovat parkovací místa pro automobily. Zde to uděláme stejně, pokud budou stojany chybět, necháme dodělat další,“ slibuje Katarína Navrátilová.

Davové šílenství. Na sraz veteránů do Kovozoo zamířilo téměř 10 tisíc lidí

Prodejna se 750 čtverečními metry v Uherském Ostrohu je podle ředitelky v České republice už 190. otevřeným obchodem společnosti Tesco a ve Zlínském kraji devátým.

„Jsem velmi ráda, že se supermarket Tesco objevil i na mapě Uherského Ostrohu a věřím, že zákazníci ze Zlínského kraje ocení moderní prostředí a širokou nabídku kvalitních potravin i sezonního zboží za atraktivní ceny,“ naznačuje Katarína Navrátilová.

O zákazníky se v Ostrožském Tescu stará 17 zaměstnanců. Nový supermarket ve Veselské ulici má otevírací dobu od 7 do 20 hodin a disponuje vlastním parkovištěm s kapacitou 40 míst.

Při příležitosti otevření nové prodejny Tesco podpořilo darem 50 tisíc korun Dětský domov Uherský Ostroh. Podle slov zástupce ředitelky domova Radka Hniličky půjdou peníze do volnočasových aktivit dětí a rovněž budou použity na jejich prázdninové pobyty.