Sloužit má jak k přepravě vozidel společnosti Lesy ČR, jimž cesta patří, tak i k cykloturistice. A protože je obnova trasy placena převážně v rámci přeshraničního projektu z dotací EU, asfaltového povrchu bychom se měli dočkat také na slovenském území a to nejpozději do konce roku 2021. Asfaltový koberec až na 970 metrů vysoký vrchol ale lidé vnímají rozdílně.

Názory se různí

„Radost z toho nemám. Zase se zničila další přírodní cesta, která měla své kouzlo. Z té lesní cesty vyčnívaly kameny – to na ní bylo krásné. Když jsi jel nahoru na horském kole, tak se tam bezvadně trénovalo. Teď už tam jezdit nebudu,“ řekl Deníku Jan Lekeš z Uherského Ostrohu, účastník několika ročníků cyklistického závodu Karpatský pedál, který vede kolem Javořiny.

Poprvé vyrazila s přítelem do Bílých Karpat Lucie Nekulová z Prahy.

„Podobné je to na Vysočině a také kolem Brna. Pocházím z Bílovic nad Svitavou, jsou tam krásné lesy a také tam dělají asfaltky. Je to unifikované a ztrácí to kouzlo. Mně se to nelíbí, ale lidi chtějí mít všechno pohodlné. K horským kolům patří i to, že pojedu přes kořeny a máknu si,“ myslí si Pražanka.

Opačný názor má Jaroslav Kapusta z Ostrožské Lhoty.

„Za mě je to krok dál, asfaltová cesta je plus. Na Javořinu se tak můžou vypravit lidé třeba i s malými dětmi, kteří si tam dřív právě kvůli špatné cestě netroufli. Myslím, že takový je trend poslední doby,“ uvedl Jaroslav Kapusta.

Provozovatelka Holubyho chaty Martina Ostrovska má z nové vozovky smíšené pocity.

„Na jedné straně je dobře, že tam budují cyklotrasu, ale zřejmě ji budou využívat při těžbě dřeva,“ naznačila Martina Ostrovska.

Zástupci CHKO s tím nemají problém

Přestože vede komunikace napříč Chráněnou krajinnou oblastí Bílé Karpaty, správa CHKO neměla k budování asfaltovky připomínek.

„Jde o bývalou silnici třetí třídy, kterou Zlínský kraj převedl na Lesy ČR, ty ji budou využívat a zároveň z ní bude cyklostezka. Nemáme s tím problém,“ uvedla šéfka CHKO Bílé Karpaty Jiřina Gaťáková.

V příštím roce plánují Lesy ČR navázat na aktuálně vyasfaltovaný úsek a navazující část údajně opraví z vlastních finančních prostředků.

Za téměř 38 milionů

„Na opravovaném úseku cyklotrasy nově postavíme také odpočívadla pro cyklisty se stojany na kola. Cyklotrasa č. 5052 je hojně využívána cyklisty z kraje Jihomoravského a Zlínského a věříme, že po rekonstrukci komunikace bude sloužit také slovenským cyklistům,“ řekl krajský ředitel Lesů ČR ve Zlíně Libor Strakoš.

Termín dokončení cyklotrasy je dle podepsané smlouvy se slovenskou stranou 30. dubna 2021.

„Náklady dle smlouvy s dodavatelem prací vzniklé z veřejné soutěže jsou 37 milionů 673 tisíc 892,51 korun, bez DPH, včetně infrastruktury. Cyklotrasa ve vlastnictví Lesů České republiky je od Kamenné búdy na státní hranici, část úseku od Kamnenné búdy po státní silnici na Hrabinu je silnicí III. Třídy ve vlastnictví Zlínského kraje,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Projeli jsme za vás Výchozí bod pro nejpohodlnější výšlap na Velkou Javořinu je také Kamenná búda. Dostaneme se sem, když po silnici ze Slavkova do Strání odbočíte na vrcholu vpravo na zpevněnou lesní cestu. Po zhruba 2,5 km přijedete na Kamennú búdu, která je 645 metrů nad mořem. Momentálně slouží jako úložiště stavebního materiálu, ale zaparkovat se tam dá. Dřív byla na vrchol jenom lesní cesta, od letoška je to jinak. Z Kamenné búdy jsme vyjeli, stejně jako obvykle, po lesní zpevněné cestě. Po nějaké stavební technice nebylo ani památky. Lesní cesta pokračovala 2,6 km. Nová asfaltová cesta začala přesně po 2,6 km a končí vlastně až u hranice mezi Českou a Slovenskou republikou. Dle našeho měření má aktuálně zbudovaná asfaltová cesta 3.1 km. Počasí nám příliš do karet nehrálo, druhou listopadovou sobotu mírně mžilo a bylo mlhavo. Mimo dvou turistů jsme na cestě nikoho nepotkali.