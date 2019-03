"Skrze příběh pokrytecké statkářky prodávající po kouskách les kolem svého panství vysadil autor les, či spíše neproniknutelnou houštinu, lidských vztahů rostoucích ve společnosti založené pouze na hraní rolí, přetvářce a falši,” říká dramaturgyně Iva Šulajová. Režisérem slovácké novinky je Roman Groszmann.

„Doposud jsem nikdy žádnou ruskou klasiku neinscenoval. Až nyní – asi jsem dozrál té drzosti, že si na to troufám. Možná i proto, že jsem v Ostrovského Lesu objevil jedenáct zajímavých postav, každá je jiná, výrazná, a když na to seženete jedenáct dobrých herců, tak z toho může být dobré divadlo. Taky proto jsem na to tady kývl,“ říká režisér, jenž se slováckou scénou spolupracuje poprvé.

“Už dlouho jsem se na jeviště tak netěšil, jako při práci na Lese,” přiznává Josef Kubáník představující jednu z hlavních postav, oblastního herce Šťastlivce.

“Les je totiž i o našem hereckém světě. A protože pan režisér je sám o sobě i výtečný herec a umí se do hereckého vnímání vcítit, je to zábavná i krutá výpověď o nás. Byla to radost, čirá radost,” dodává divadelník.

Postavu statkářky Gurmyžské vytvořila Monika Horká.

“Je pro mě zajímavý proces hledání té paní a nevím si moc rady se ztotožněním se s ní. Nemám v sobě, myslím, ani ten zpropadený gen lakoty. Peníze mám ráda, jsem přece normální. Gurmyžská říká: ‘Penízky, pojďte ke mně, já jsem vaše maminka!’ Ale že by mi stály za to ničit si lidské vztahy?!” přemýšlí herečka.

Slovácké divadlo uvádí hru v novém překladu Aleny Morávkové. Výpravu vytvořil Michal Hejmovský a hudbu složil Richard Mlynář. Z hereckého souboru se diváci mohou kromě výše jmenovaných těšit také na Jiřího Hejcmana, Terezu Hrabalovou, Pavla Šupinu a další.

Spolu s Bouří je komedie Les nejznámější a nejuváděnější hrou Ostrovského. Na domácí půdě dosáhla v nastudování ruského avantgardního režiséra V. E. Mejercholda z roku 1924 tisíc tři sta osmadvaceti repríz. Ve Slováckém divadle byl Les uveden doposud dvakrát, a to v roce 1962 v režii Františka Čecha a v roce 1970 v režii Miloše Hynšta.