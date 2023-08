Jednou projedete napříč Chřiby po silnici I/50 z Brna do Uherského Hradiště jen s tříminutovým zdržením na červené semaforu, jindy se vám může stát, že uvíznete v koloně i několik kilometrů dlouhé.

Taková je momentálně na této frekventované spojnici realita kvůli stavebním úpravám, které mají za úkol zpevnit svah v úseku nad křižovatkou u Starých Hutí a Stupavou.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR tam navíc od konce července začalo regulovat provoz pomocí semaforu a fronty se tam tvoří obzvlášť ve směru od Brna, kdy kolona stojí do kopce a průjezdnost na zelenou zpomalují kamiony, kterým rozjezd trvá déle než osobním autům.

„V exponovaných časech dopoledne a odpoledne se tam řidiči můžou zdržet dvacet, třicet minut i déle. Občas to bývá hodně náročné. Objížďkou přes Kyjov si šoféři také časově moc nepomůžou. Jediným řešením je počítat s prodlevou a vyjet na cestu alespoň o dvacet minut dřív,“ prozradila starostka Starých Hutí Sylvia Kočířová.

Ta upozorňuje také na to, že na křižovatce I/50 a silnice ke Starým Hutím nechala umístit dopravní značku zákaz vjezdu a slepá ulice, protože o víkendu řidiči jezdí zkratkou přes obec, což je pro Starohuťany neúnosné.

„Občas přijedou policisté, zkontrolují situaci a hříšníkům rozdávají pokuty. Opravdu se to nevyplatí,“ dodala starostka.

To Pavel Vozár, který jezdí pravidelně autem ze Starého Města do Brna a zpět, má ze semaforového omezení kupodivu vcelku pozitivní zkušenosti. Jezdí tudy totiž z rána a pak až navečer.

„Ráno při cestě do Brna zpravidla trefuji červenou, ale čekávám jen pár minutek na zelenou a pak to bez kolon projedu. Navečer kolem 18. hodiny při návratu z Brna bývá mé čekání ve Chřibech o něco delší - tak dva semaforové intervaly v krátké řadě aut, ale ani tehdy to pro mě nebývá žádná čekací hrůza," prozradil Deníku Staroměšťan.

Z toho tedy vyplývá, že hodně záleží na tom, jak hustá především kamionová doprava je v blízkosti opravovaného úseku ve chvíli, kdy tudy právě projíždíme. Každopádně při sjezdu od motorestu Samota ve směru na Uherské Hradiště je třeba tentokrát pro jistotu zpomalit a počítat s tím, že za zatáčkou už může stát fronta aut.

Opravují se propustky, povrch vozovky a vyrůstá tam také další pilotová zeď.

„Ačkoliv jsme původně avizovali, že kyvadlový provoz bude nutný po dobu jen zhruba dvou týdnů, nakonec jsme museli semafory ponechat po celou dobu opravy, tzn. do listopadu. Důvodem je zajištění bezpečnosti našich pracovníků a řidičů,“ sdělila mluvčí ŘSD ve Zlínském kraji Lucie Trubelíková.

Oprava má podle ní přijít na 21,3 milionů korun bez DPH.