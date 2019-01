VIDEO: Interna otevřena. Fungovat začne v Hradišti už příští týden

Marně by člověk hledal charakteristický odér starých nemocničních budov, profukující okna či výmalbu vracející jej o několik desetiletí do minulosti. Uherskohradišťská nemocnice za téměř 350 milionů otevřela druhý klíčový uzel budoucích služeb, tedy sedmipodlažní budovu interny a dětského oddělení. Pacienti poprvé zavítají do jejích útrob v týdnu od čtrnáctého do osmnáctého ledna.

„Nové prostory nabídnou oproti těm stávajícím nesrovnatelně vyšší komfort pro pobyt nejenom pacientům, ale i nemocničnímu personálu. Už jenom propojení nové interny pomocí několika krčků s centrální budovou chirurgických oborů je velké zvýšení pohodlí pro všechny,“ vyzdvihl výhody čtyřiadvaceti metrové budovy ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek. Objekt rozprostírající se na více než šestnácti stech metrech čtverečních naleznou pacienti v těsné blízkosti centrálního objektu dokončeného v roce 2014. V budově je pak použito na 53 tun ocelových konstrukcí, více než tisíc tun výztuže, sedm tisíc kubíků betonu a více než 420 kilometrů kabelů elektrického vedení. Kapacita lůžek pak stačí na 150 pacientů. Stavba se však oproti plánovému otevření prodloužila o celkově 72 dní. Novou internu v Hradišti otevřeli s dvouměsíčním zpožděním Přečíst článek › „Hlavním důvodem průtahů byly legislativní změny týkající se požárních předpisů, fungování vzduchotechniky, ale také změna dispozic některých pater,“ vysvětlil vedoucí projektů a investic Uherskohradišťské nemocnice Pavel Lečbych. Práce v nemocničním areálu však otevřením nové interny nekončí. Do roku 2021 se počítá s opravou budovy B, z níž se plicní, neurologické a onkologické oddělení dočasně přesunou do staré budovy interny. Luhačovice kousek od kalamity. Napadlo 40 cm sněhu Přečíst článek ›

Autor: Vojtěch Trubačík