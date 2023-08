Na den přesně, po sto letech, slavili v sobotu 19. srpna dožínky v Dolním Němčí. Průvod bezmála tří stovek krojovaných v čele s místními folkloristy, dechovou hudbou Dolněmčanka i zástupem ostatních účastníků, vyrazil z areálu zemědělské společnosti Agro Oklouky pro svého hospodáře Martina Matuše a jeho ženu.

Dožínky Dolní Němčí 20023 | Video: Pavel Bohun

S nimi se pak procesí zastavilo u fary pro požehnání od místního faráře Jiřího Luňáka, jemuž přitom sekundoval i bývalý duchovní správce dolněmčanské farnosti Petr Hofírek, jenž teprve pár týdnů působí ve Vnorovech.

Hlavní část dožínkového programu se pak konala na místním fotbalovém stadionu. Došlo při ní k předání dožínkového věnce hospodáři a sérii vystoupení krojovaných.

„Na zdraví našeho pána, který nám vínečko dává, na zdraví, na zdraví. To sú naše zlaté časy, ty naše dožínky, máme maso, máme víno, k tomu kousek hnětýnky,“ zazpívali členové Národopisného krúžku Dolněmčan. Hospodář Marin Matuš jim poděkoval a prozradil, že pro dožínkovou chasu má přichystáno 900 vdolečků a 50 litrů vína.

VIDEO: Tři sestry v Buchlovicích rozbouřily našlapaný amfiteátr

Starosta Dolního Němčí František Hajdůch z pódia přivítal místního rodáka a poslance PS Karla Smetanu, jeho kolegu z Parlamentu Ondřeje Benešíka i hejtmana Zlínského Kraje Radima Holiše, jenž se stal jen pár hodin před tím krajským hospodářem.

„Se vší úctou a vážností jsem dnes v Kroměříži převzal velký dožínkový věnec od agrárních komor, které ten velký zemědělcův rok v našem kraji zaštiťují,“ řekl hejtman a poděkoval Dolněmčanům za dodržování tradic.

Za společnost Agro Okluky byl na dolněmčanských dožínkách přítomen agronom Petr Koníček. Ten ve své zdravici prozradil, že Agro Okluky hospodaří na 1700 hektarech orné půdy a mezi hlavní pěstované plodiny podniku patří pšenice ozimá, ječmen ozimý, řepka, vojtěška a kukuřice.

Myslivecký večer v Babicích. Lidé si užili hudbu, ale také třeba zvěřinový špíz

Slova se ujal i František Hajdůch. „Dík patří všem krojovaným za to, že se do krojů oblékli a tu parádu tady udělali, protože ty naše kroje si to zaslouží. Poděkovat je ale třeba hlavně zakladatelům dožínkových oslav, protože je to 100 let a bez nich by tato tradice tady nebyla, stejně jako bez těch novodobých pokračovatelů,“ poznamenal a poté krom současného hospodáře se ženou ocenil i ostatní žijící páry, které se role hospodářů v minulosti ujaly. Manžele Ježkovy, Tinkovy, Kadlčkovy, Strakovy, Šimčíkovy i Stojaspalovy.

Součástí dožínkového finále na hřišti byla také obvyklá scéna, kdy chasa odnese z tanečního parketu do šenku hospodáře na židličce, aby jim zaplatil rundu.

Mezi krojovanými na dožínkách nechyběli návštěvníci z Valašska či dva muži z daleké ciziny, kteří si v Dolním Němčí našli své dívky. Michael O´Sullivan z Londýna, který už pět let ve vesnici pod Velkou Javořinou bydlí s manželkou Marií, rozenou Stojaspalovou.

Kolumbárium na hřbitově v Mařaticích zdvojnásobí svoji kapacitu. Poptávka roste

V místním kroji šel jako součást chasy s přítelkyní Zdenkou Ježkovou mladší také Nikolaas De Burggrave z belgických Antverp. Z přespolních se dožínek v Dolním Němčí rovněž účastnili členové Slováckého krúžku z Brna a Cimbálová muzika Falešnica. Program moderoval herec David Vacke a zaštítil ministr zemědělství Miroslav Výborný.

Původní historie konání dožínek v Dolním Němčí sahá až do počátku minulého století, kdy je tam poprvé, 19. srpna 1923 uspořádal místní varhaník Metoděj Kadlček, který se nechal inspirovat slavnostmi při svých návštěvách Hané. Hospodářem byl tehdy Štěpán Matůš, s nímž ale letošní hospodář Martin Matuš nemá žádnou příbuzenskou spojitost.

Druhá světová válka a posléze i nástup komunistického režimu dožínkové oslavy přerušily. K obnovení tradice dožínek došlo až v roce 1966. Pamatuje si na to Marie Ježková.

VIDEO: Kazmův film rekordně rychle vyprodal uherskohradišťské kino Hvězda

„Dozvěděla jsem se, že v sále zkoušejí sedlckou a do měsíce jsem ji nacvičovala i s manželem také. O ty obnovené dožínky se v tom roce postarali členové bývalé katolické omladiny Jožka Čubík, Josef Zimčík Joza, Franta Cmol i Franta Krhovský,“ zavzpomínala Marie Ježková, která byla i s manželem v roce 1966 součástí dožínkové chasy.

V sobotu Marie Ježková obdržela z rukou Františka Hajdůcha Čestné uznání za celoživotní propagaci lidového umění a významný přínos kulturnímu rozvoji obce.