Více než 150 dobrovolníků ze všech koutů republiky se v sobotu 25. března sjelo do Kunovic na Uherskohradišťsku, aby v tamním Leteckém muzeu umývali, čistili a cídili zvenku i zevnitř tamní exponáty. Takzvaná akce „U“ se tam konala už posedmé.

Akce "U". Dobrovolníci umývali exponáty v Leteckém muzeu v Kunovicích. | Video: Jan Karásek/Dominik Pohludka

A stejně jako v předchozích ročnících přilákala do muzea děti i dospělé. Ti měli jedinečnou možnost podívat se na letadla opravdu zblízka, tedy mít je doslova na dotek.

„Dnes k nám zavítalo přes 150 dobrovolníků. Byli mezi nimi lidé, kteří k nám jezdí pravidelně. Někteří tady dokonce byli na všech sedmi ročnících. Naopak někteří návštěvníci dorazili úplně poprvé a pochvalovali si to,“ řekl za muzeum Lukáš Skládal s tím, že dobrovolníci přijeli ze všech koutů republiky.

„Byli tady lidé třeba z Prahy, Havířova, Brna a mnoha dalších měst,“ vyjmenoval Lukáš Skládal.

V podzemí skanzenu Modrá budují vzácnou klenotnici Velké Moravy. Probíhá průzkum

Ti všichni během soboty umývali a čistili hned třiadvacet exponátů. Organizátoři jim navíc otevřeli i kabiny a interiéry letadel, které jsou běžně uzavřené. Strach z toho, že by se mohlo něco poškodit, však v muzeu nemají.

„Málokdy přijdeme na to, že se něco poškodilo. Ta letadla tady stojí venku už dlouho a tím, že nám dobrovolníci pomohou letadlo umýt, tak nám prokážou velkou službu. Je pro nás mnohem cennější, že se vyčistí. Pro nás je to velká pomoc. A to i kdyby měl někde vzniknout nějaký malý škrábanec. Je to lepší, než aby byla ta letadla špinavá,“ vysvětlil Skládal.

Odměna? Vstup zdarma

Odměnou za pomoc s umytím letadel je pak účastníkům nejen dobrý pocit z vykonané práce, ale také celoroční permanentka na vstup do muzea zdarma.

Akce vznikla před deseti lety. Muzejníci se inspirovali v zahraničí.

„Před deseti lety bylo muzeum v takovém neutěšeném stavu. Sešla se taková parta nadšenců, která si řekla, že to tady nějak oživí. A aby ukázali, že že letadla zajímají i širokou veřejnost, tak uspořádali první akci „U“. A jelikož to mělo velký úspěch a letadla se po dlouhé době umyla, tak se z toho stala tradice. Kromě roku 2018 a covidových let jsme ji pořádali každý rok,“ dodal Lukáš Skládal.

Zájemci, kteří by si tamní letadla chtěli prohlédnout bez práce, budou mít možnost za týden. Muzeum totiž otevírá už v sobotu 1. dubna. Otevřené pak bude každý den, včetně svátků, a to až do konce října.