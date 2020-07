„Prostředky na zakoupení budovy jsme využili z evropských dotací. Komunitní centrum v regionu zcela chybí, veřejnost po něm řadu let volá, a proto nepochybujeme, že své využití najde. Toto zařízení umožní především setkávání rozličných skupin lidi, například nemocných a hendikepovaných se zdravými, seniorů s mladými lidmi, nabídne programy pro osamocené lidi, a podobně,“ prozradil ředitel brodské Charity Petr Houšť.

Novinku vítají i oslovení obyvatelé Uherského Brodu.

„Můj tatínek má 73 let, ale je čilý a stále hledá nové aktivity. Nepochybuji, že by tatínek do takových kurzů, ale i třeba na přednášky o zdraví, cestování a podobně, rád docházel,“ podotkl jeden z oslovených obyvatel města.