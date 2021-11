„Komunitní centrum v regionu chybí, veřejnost po něm řadu let volá, a proto nepochybujeme, že své využití najde. Umožní především setkávání rozličných skupin lidi, například nemocných a hendikepovaných se zdravými, seniorů s mladými lidmi, nabídne programy pro osamocené lidi, a podobně. Plánujeme i edukační programy, jako například kurzy práce na počítačích pro seniory, přednášky, volnočasové aktivity a mnohé další,“ vysvětlil ředitel brodské Charity Petr Houšť.

I dítě z paneláku může šlapat zelí

Ten k zakoupení budovy využil prostředky z evropských dotací.

„Myslím, že je to dobrý nápad takové centrum otevřít. Podobné zařízení u nás ve městě i v okolí chybí. Já i moji rodiče rádi chodíme na přednášky, například o cestování či umění. A rodiče, kteří jsou sice čilí, ale v seniorském věku, by se rádi naučili pracovat na počítači, třeba formou kurzu. A takový kurz by komunitní centrum mohlo nabídnout,“ prozradila Jiřina Novotná z Uherského Brodu.

Autor: Oleg Kapinus