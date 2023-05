Dvakrát po sobě, v pátek 5. května a v sobotu 6. května, se podařilo vyprodat velký sál Klubu kultury v Uherském Hradišti Foklórnímu souboru Cifra doprovázenému cimbálovou muzikou Ohnica s pořadem Za písničkou a milováním. Během těchto dvou vystoupení pořad vidělo více než 1200 diváků.

FS Cifra Za písničkou a milováním | Video: Pavel Bohun

„Je to příběh o volbě, přátelství, lásce, jedné písničce, a také o tom, že život za nás někdy sám rozhodne a ukáže nám, že hledáme možná něco úplně jiného, než si sami myslíme. Je to tak trochu příběh o každém z nás. Zaposloucháme-li se do písní, které nám přenechaly předchozí generace, nejenže se můžeme poučit z jejich životní zkušenosti, ale dostaneme i lehkost do kroku, díky níž se můžeme naší životní cestou snáz protancovat.“ napsali k pořadu Za písničkou a milováním členové Cifry na svém facebookovém profilu.

Jak zarámovat nebe. V hradišťské galerii vystavuje svá díla výtvarník Jan Botek

Folklorní soubor Cifra z Uherského Hradiště již 14 let vede choreografka Lenka Kraváčková a v současné době jej tvoří 14 tanečních párů. Rozmanitost repertoáru souboru vychází od točivých a figurálních tanců z Uherskohradišťska, až po dynamické a technicky propracované tance ze Slovenska.

Patří mezi ně čardáš, šariš, zbojné, myjava či kubra, ale také místní tance jako staroměstské, hlucké či boršické. FS Cifra dosud předvedl své taneční umění mimo jiné také ve Francii, Polsku, Švýcarsku, Španělsku, Kanadě a mnoha dalších zemích. Od roku 2012 soubor spolupracuje s cimbálovou muzikou Ohnica.