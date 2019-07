Jako pohádkovou postavičku jste měli v dětství nejraději? A jakou mají vaše ratolesti? Jestliže vás zrovna nenapadá ta nejoblíbenější postavička a vypravíte se v sobotu 20. července na Kudlovickou dolinu, možná ji na tamním hřišti i v přilehlých Panihájích potkáte.

JAKO V POHÁDCE. Určitě se tak budou cítit ti, kteří v sobotu dorazí na Kudlovickou dolinu na akci Pojďte s námi do pohádky. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Ve 14 hodin si můžete se svými dětmi začít užívat návrat do dětských let při 15. ročníku pohádkového putování s názvem Pojďte s námi do pohádky.