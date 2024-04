„Páteční projekce je již zaplněná, nicméně je tady možnost film i s besedami po projekcích vidět v pondělí 15. dubna opět v kině Hvězda a to buď v 10 či v 19 hodin. Anebo 26. dubna v 10 hodin, opět přijdu na besedu,“ vzkazuje Jan Gogola mladší.

Motto filmu Vězení dějin zní: „Propustit dějiny na svobodu“. A to dějiny novodobé, uzavřené více než čtvrt století v opuštěné uherskohradišťské věznici s prostorami dochovanými z 50. let minulého století.

„Do hradišťské věznice jsem jako kluk chodil do družiny, aniž bych tehdy při hrách na bývalém vězeňském dvoře tušil, co se tam před dvěma dekádami let všechno dělo. Po roce 1989 ve mně narůstala tíseň z toho, že věznice zůstává prázdná a vyjadřuje tak prázdnotu v nás jako společnosti pohlcené životem jen tady a teď. Náš film beru jako příležitost, abychom se nejen na dvoře zmíněné družiny potkali jako živí i mrtví přes to, že často pocházíme z různých generačních, ideových a sociálních světů,“ popisuje Jan Gogola ml.

Události, které byly součástí mezinárodních souvislostí, se v interakcích různého druhu zpřítomňují v celách, filmových archivech, ve hmyzu, kamínku, mřížích, naběračce, poezii či v ulitě.

A to na místě často desítky let netknutém, které zanedlouho promění blížící se rekonstrukce a které se veřejnosti již uzavírá. Na místě, do něhož aktéři vstupují tak, že ho nechávají vstoupit do sebe. Oživují tím budovu i historii jako příběh nás všech.

Film vznikl v produkci spolku Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Koproducenti: Česká televize, IS produkce, Animace Kouzelná, Nadační fond FILMTALENT ZLÍN. Hlavní partner: Město Uherské Hradiště.

Finančně film podpořila celá řada soukromých dárců. Dílo by nemohlo vzniknout bez spolupráce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který objekt věznice od roku 2016 spravuje.