Většina pálenic už má zavřeno, v Buchlovicích ale poteče slivovice i v lednu

FOTOGALERIE / Na letošní sezonu nebudou páleničáři vzpomínat vůbec v dobrém. Špatná úroda ovoce se podepsala na množství kvasu a většina pálenic už je zavřená. Existuje ale i pár výjimek. Například v Buchlovicích budou pálit ještě v lednu.

„Je to mizerné. Meruňky ještě byly jakž takž, ale modré ovoce, to byla katastrofa. Od začátku sezony fungujeme jen dva dny v týdnu v pátek a v sobotu,“ mávl naštvaně rukou Jiří Šácha z Pěstitelské pálenice Kunovice. Trošku víc se zapotí jen v týdnu od 11. prosince. „To bude rozlučkový týden, takže budeme pálit od úterý do soboty. Pak končíme. Co jsem ale slyšel, tak leckde na tom byli i hůř,“ dodal Jiří Šácha.

Jedním z jeho posledních zákazníků bude Stanislav Varmuža, který přijde na řadu v úterý 12. prosince.

„Vždycky pálím mezi svátky, po Mikuláši tak vždycky dostanu pěknou nadílku,“ směje se Kunovjan, kterému v bečkách kvasí asi 240 kilogramů trnek. Ty ovšem nejsou jeho.

„Poprvé v životě se mi neurodilo, takže jsem musel kupovat moldavské trnky za třináct korun kilo. Podle mých informací by ale kvalita měla být velice dobrá, takže věřím ve 25 až 27 litrů slivovice,“ přeje si Stanislav Varmuža, který bydlí u Olšavy asi 300 metrů od pálenice.

Až do Vánoc má v plánu mít otevřeno ve své pálenici Zdeněk Halík z Boršic u Blatnice. „Tento rok jedu zhruba na třicet procent průměrného provozu. Začal jsem v listopadu a skončím kolem vánočních svátků. Moji sezonu tak trochu zachraňuje to, že obecní pálenice v Horním Němčí má o tomto podzimu zavřeno,“ poznamenal Zdeněk Halík.

Zřejmě rekordmankou letošní sezony bude z pálenic na Slovácku ta buchlovická.

„Aktuálně máme objednávek do konce letošního roku, ale počítáme s tím, že budeme pálit ještě i v lednu,“ svěřil se vedoucí pěstitelské pálenice v Buchlovicích Jan Stockman s tím, že zájemci si tam mohou přijít vypálit i malé množství kvasu. Jsou tam totiž schopni destilovat dávky i v rozmezí mezi 60 až 100 litry.