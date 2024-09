„Byl to mimořádně silný vzdušný vír, jenž se nad koupalištěm ve Starém Městě vyskytl za naprostého bezvětří. V životě jsem nic takového neviděla. Větrný závar trval pár desítek sekund. Všechny nás to vylekalo,“ řekla Deníku Milena Marešová, která na koupališti byla se svojí snachou a dvěma vnoučaty.

Lidé se podle jejích slov přestali koupat a drali se z vody ven, aby hledali své věci rozházené po areálu.

„Létalo oblečení, ručníky, ale i lehátka. Jedna osuška visí zamotaná do koruny vzrostlé borovice ještě dnes, den poté,“ dodala Milena Marešová.

Svědkem události byla také její snacha Michala.

„Pozorovala jsem vysoko nad hlavami lidí letět molitanovou podložku, a říkala jsem si, že asi blbě vidím. Dlouho se točila v povětří až spadla na zem daleko za areálem koupaliště. Nevěřila jsem vlastním očím, co se to kolem nás děje,“ dodala Michala Marešová.

Prodavačka v kantýně na koupališti Martina Sedláčková bojovala s větrnými poryvy uvnitř objektu.

Všchno najednou lítalo kolem

„Najednou tam začalo profukovat, takže jsem chtěla zavřít okno, ale byl to takový tlak, že jsem ho zavřít nedokázala a kolem mě v bufetu všechno lítalo,“ poznamenala Martina Sedláčková.

Vedoucího koupaliště Romana Janíka zastihla větrná situace u vchodu do areálu koupaliště.

„Bezvětří, slunce, azuro a lusknutím prstu se kolem nás z ničeho nic motá větrný vír, skoro by se chtělo říct, že malé tornádo. Přihnalo se to od rybníka za areálem. Nad holkami u vstupného jsem musel držet slunečník, aby neuletěl. Sice jsem ho udržel, ale musím přiznat, že ta větrná síla byla mocná a pokud by vír proletěl přímo nade mnou, tak slunečník neudržím. Naštěstí se nikdo nehlásil, že by se mu něco stalo, “ popisoval událost Roman Janík.

Ten na Širůchu působí už 10 let, ale přiznává, že se tam nikdy nic podobného nepřihodilo. Osobně však s tornádem osobní zkušenost má. Byl pomáhat v Hruškách odklízet následky větrné smrště a kdysi před 10 lety na uherskohradišťských Jaktářích se mu podařilo malé tornádo natočit mobilním telefonem.

Podle meteoroložky Dagmar Honsové šlo o prachový vír, označovaný jako rarášek nebo čertík, který vzniká za jasného dne, kdy je silně prohřátý zemský povrch. Od něj se ohřívá vzduch při zemi, který stoupá a v důsledku větru nebo terénu začne rotovat. Potřeba je i podmínka, že teplota vzduchu s výškou klesá.

„U nás při slunečném počasí jde o relativně častý jev – čertíci mají krátké trvání, viditelní jsou díky víření prachu. Výjimečně mohou dosáhnout výšky více než 100 metrů,“ sdělila na dotaz Deníku meteoroložka Dagmar Honsová.