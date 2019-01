Uherské Hradiště – Ve slovácké metropoli, Uherském Hradišti, se chystá na sobotu šestnáctý ročník tradiční mezinárodní soutěže s názvem Veteráni Moravským Slováckem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Pořadatelé ze Slováckého veteran car clubu Uherské Hradiště pozvali na veterán rallye na sto dvacet historických automobilů a motocyklů, které spatřily světlo světa ve výrobních závodech v letech 1907 až 1954.

Start i cíl mezinárodní soutěže bude na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Prezentace nablýskaných strojů začne v sobotu v sedm hodin. O dvě hodiny později si může vozidla prohlédnout široká veřejnost. O dobrou pohodu se mezi načančanými veterány postarají svým vystoupením mažoretky z Ostrožské Lhoty.

Konvoj historických vozidel vyrazí z hradišťského náměstí půl hodiny před polednem do zámecké zahrady v Buchlovicích. Odtud pak do Boršic, Stříbrnic, Medlovic, Osvětiman, Ježova a do Kyjova.

Zpět do Uherského Hradiště se budou veteráni vracet přes zámek v Miloticích, Vacenovice, Vracov, Vlkoš a Ježov. Do areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti by měla kolona historických vozidel dorazit kolem patnácté hodiny.

Spanilá jízda noblesních strojů bude zakončena jejich výstavou.

Na startu, na trati i v cíli budou k vidění kupříkladu vozidla Tatra, Praga, Aero 1931, Škoda či Panhard - Levasor 1912. Na své si přijdou i milovníci starých motocyklů značek BMW, ČZ, Harley Davidson nebo Laurin a Klement.