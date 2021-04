Vlády nad Modrou se ujal po absolvování Středního odborné učiliště vodař – poříčný, hrázný, jezný ve Vysokém Mýtě, následně pak Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou, zaměřené na vodohospodářské stavby. Před zvolením do funkce starosty byl stavebním technikem a vodohospodářem u Jihomoravských státních lesů.

„Před svobodnými volbami v roce 1990 jsem se jako vedoucí skautské organizace v obci ocitl mezi kandidáty na nestranické kandidátce, tvořené zahrádkáři, dobrovolnými hasiči a tehdejší členkami místní organizace Českého svazu žen. Společně jsme šli do voleb s tím, že chceme v obci změnu. A nebyli jsme sami, kdo po ní volal,“ zabrousil ve vzpomínkách o 30 let zpět Miroslav Kovářík.

V čem jste podle vašeho soudu ve starostovské funkci tak výjimečný?

To byste se měl zeptat lidí v Modré. Ale nejvíce si vážím občanské pospolitosti, kterou se mně i zastupitelstvu obce podařilo dát od roku 1990 v naší vesnici dohromady.

Mohl byste vypočítat, co všechno se vám v minulém roce zdařilo realizovat na obecní úrovni?

Podařilo se nám dokončit vybudování společenského dvora za Obecním domem, na dětském hřišti byla nainstalována sestava se slonicí Růženou a lezeckou pyramidou. Dále bylo dokončeno několik stavebních projektů k dalším výstavbám, vyměněn byl velký úsek palisád v Archeoskanzenu a na Živé vodě bylo zhotoveno nové laťkové oplocení. Největší akcí v loňském roce byla výstavba repliky kamenné hradby, nalezené v Uherském Hradišti-Rybárnách, s kamennou věží a skladem. Opomenout nemohu ani odbahnění rybníku Pod smrkem a části rybníku Komora.

Do jakých dalších činností chce letos obec ještě investovat?

Do dokončení opravy veřejného osvětlení, do další etapy výměny velkého úseku palisádového ohrazení Archeoskanzenu, opravy části cyklostezky a výsadby vzrostlé zeleně do extravilánu obce. Chtěli bychom modernizovat vizualizační technologii v areálu Živá voda, dokončit generální opravu hasičské zbrojnice a dovybavit Obecní dům včetně nové kuchyně. Rovněž je třeba pokročit v opravách hrází a sloviště v chovném rybníku.

Na starostu se jeho spoluobčané často obracejí s prosbou o radu. S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi přicházejí?

Nejčastější stížnost byla v loňském roce spojena s problémy se starším typem veřejného osvětlení, kde došlo k poškození podzemních kabelů. Opakovaně jsme řešili přístupy k připravované výstavbě rodinných domků, kde nedošlo k dohodě s vlastníky strategicky významných pozemků.

Co byste chtěl v Modré změnit nebo vybudovat ve středně a dlouhodobém výhledu. Čeho se vám doposud dosáhnout nedaří?

Dlouhodobě řešíme přestavbu sportovně-kulturního areálu, kde doposud nedošlo k dokončení převodu pozemků z majetku státu na obec. Co se týká areálu Skanzen (Archeoskanzen, Živá voda, Centrum slováckých tradic, hotel Skanzen, Terárium Modrá) chybí velké parkoviště s parkováním a točnou pro autobusy a rozšíření zázemí pro turisty, kde počítáme i s vybudováním posezení a stálých, stylově upravených stánků pro prodej místních výrobků. Dále je třeba vyřešit nové přístřešky na autobusových zastávkách. V archeoskanzenu připravujeme výstavní prostory, které budou splňovat požadavky na vystavení cenných nálezů z doby Velké Moravy. Výhledově řešíme již dlouho připravovaný projekt výstavby záchytné nádrže s mokřadními plochami.

Covidová omezení ovlivnila celé Česko. V čem zkomplikovala život ve vaší vesnici?

Společenský život v obci téměř ustal. Rovněž byla maximálně omezena práce s dětmi ve skautském oddílu i s mladými hasiči. Mimo tří měsíců loňského léta ustal také turismus. Smutnější rok za 30 let mého starostování jsem nepoznal.

S jakým rozpočtem hospodařila obec v roce 2020, s jakým to bude v letošním roce?

Obec Modrá měla v roce 2020 schválen rozpočet na příjmové stránce 23 milionů 717 tisíc Kč, a na rok 2021 je předpoklad 21 milionů 232 tisíc Kč.