,,Hlavně kalíškové svíčky byly nedostatkové zboží. Vyráběly se jen na Slovensku,” říká dnes pětapadesátiletý majitel drslavické společnosti Libor Bujáček.

Hlavním tahounem podnikatelského záměru byla pro něj seberealizace, na níž nemohl za komunistického režimu pracovat.

,,Potáceli jsme se v uzavřeném kruhu. Nejen ohledně podnikání, ale také cestování. Nikdy jsem nechápal, proč nikdo nemůže realizovat plán, který by napomohl například celé společnosti. Komunisté měli svá pravidla, podle kterých jsme se museli orientovat a nikdy nechtěli změnu. Já jsem byl jiný, vždy jsem chtěl dokázat něco víc,” dodává usměvavý podnikatel.

Cesta k výrobě svíček však nebyla vůbec jednoduchá. Tehdy, coby čerstvě ženatý mladík, by si Bujáček těžko pomyslel, že ve své garáži začne provozovat domácí výrobnu.

,,Díky své předešlé práci v zemědělském družstvu a vyučení v mechanizaci zemědělských strojů jsem se dokázal zorientovat v mechanice a vytvořit malé stroje. Informace o složení svíček a jak je vyrábět jsem si sehnal sám. Tehdy nebyly takové možnosti jako dnes, kdy máme internet,” svěřuje se Libor Bujáček.

Do firmy zpočátku investoval deset tisíc korun.

,,Tyto peníze jsem si půjčil od rodiny. Stavěli jsme dům a já místo nakoupení nábytku, jsem peníze vložil do mé garážové firmy. Poté jsem z každého zisku nakoupil více materiálu, aby výroba mohla nadále pokračovat,” vzpomíná pětapadesátiletý podnikatel.

Z garáže se poté se svým prvním společníkem přesunuli do nových pronajatých prostor. Po pár letech se rozhodli investovat do svého výrobního areálu, kde chtěli dovršit své společné ambice.

,,Areál jsme začali budovat v krizovém období roku 2009. Byla to naše první krize, která nás ale přivedla k podpisu smlouvy s novou bankou. Ta předešlá nám totiž nechtěla půjčit peníze na postavení výrobny. Nezajímala je malá firma se svíčkami. Nová banka nám ihned půjčila peníze a za půl roku jsme postavili první část areálu - výrobní halu,” dodává majitel firmy Lima.

Kompletní areál s administrativní budovou, skladem a výrobní halou v Drslavicích úspěšně dokončili v roce 2017. Dnes má podnik Lima 25 zaměstnanců, kteří tvoří jednu

,,svíčkovou” rodinu. Firma vyváží své výrobky i do zahraničí, především po Evropě.

,,První zahraniční zakázku jsme splnili v roce 1995. Byla to náhoda. Nakupovali jsme materiál z ciziny a zákazník si všiml našich finálních produktů. Tím jsme se otevřeli světu. Prioritou pro nás ale stále zůstává Česká republika, “ míní Libor Bujáček.

Koronavirová krize se však nevyhnula ani výrobě svíček.

,,Zavřeli nám všechny odběratele - restaurace, květinářství, obchody s dárkovým zbožím. Situace nás nezasáhla jen ekonomicky, ale i psychicky. Ze začátku jsme nevěděli, co bude dál. Mohli jsme jen, stejně jako všichni ostatní, spekulovat o situaci. Za krizi nemůže stát, ani lidé. Rozhodně si nemyslím, že bychom měli čekat na nápravu situace státem. Bezmála třicet let fungujeme samostatně, proto se s tím musíme poprat my sami. Jsme přece podnikatelé. Využili jsme ale úvěrů od bank a státní pomoci na zaměstnance, kteří museli kvůli nařízené karanténě zůstat doma,” prozrazuje majitel Limy.

Když se prochází po areálu, usmívá se. V očích mu je ale vidět i starost. Jak sám říká, vést firmu je zodpovědnost. Zároveň je to jako jet cyklistický maraton, jichž se tak rád dříve účastnil. Nikdy nevíte, kdy dojedete do cílové rovinky, či zdali se zúčastníte nějakého dalšího závodu.

,,Můj cíl do budoucna v tomto podnikatelském maratonu je ale jasný. Chtěl bych co nejvíce zdokonalit nové stroje, automatizovat výrobu a rozšířit areál,” uzavírá Libor Bujáček.

SILVIE VYKOPALOVÁ