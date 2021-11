Hodnotitelskou komisi tohoto klání přivítali Dolněmčané letos 31. srpna.

„Také jejich návštěva byla velkou motivací pro nás všechny, abychom představili nejen naši obec, ale i náš region v co nejlepším světle a ukázali komisařům, jak u nás žijeme,“ uvedl starosta Dolního Němčí František Hajdůch.

Ten po zisku Zlaté stuhy Vesnice roku neusnul na vavřínech a v proměně obce pokračoval i v covidovém roce 2020.

„Hned zkraje loňského roku jsme se pustili do rekonstrukce obřadní síně, která na obnovu a modernizaci už dlouho čekala a protože máme v zastupitelstvu architekta, tak jsme zpracování návrhu svěřili jemu a výsledek myslím stojí za to. Soudím tak i z reakcí uživatelů či našich hostů, kterým jsme ji ukázali. S tím se svezla také úprava schodiště a vstupu do úřadu,“ naznačil starosta.

Další akcí byla podle jeho slov výměna parketových podlah v obou tělocvičnách základní školy, pocházejících z roku 1973, kdy školu otevřeli.

„Nahrazeny byly bezpečnějším pružným povrchem, což velmi uvítali jak žáci školy, tak zvláště naši stolní tenisté, kteří využívají jednu tělocvičnu jako svoji hernu,“ vysvětlil František Hajdůch s tím, že dočasné zavření školy bylo využito také k výměně hlavních rozvodů vody, které byly ve špatném stavu.

Na řadu přišla také výsadba větrolamů a liniové zeleně podél polních cest. Ve dvoře obecního úřadu vybudovali další garáž pro komunální techniku.Více než 11 milionů korun obec vloni investovala do oprav místních komunikací a chodníků v ulicích Školní, Vinohradská a Komenského, jež obcházejí areál základní školy, kde je také umístěno dětské zdravotní středisko a lékárna.

„Největší a také nejsložitější akcí byla rekonstrukce tribuny a kabin na stadionu fotbalového klubu, jenž byl příjemcem dotace od ministerstva školství (neúspěšně žádali o dotaci téměř deset let), kde obec spolufinancovala zbývající podíl,“ upřesnil starosta.

Stavbu dokončili až letos v květnu a slavnostně ji uvedli do provozu 31. července. V tomtéž měsíci skončila výstavba inženýrských sítí v tamní ulici Vinohradská, kde je 21 stavebních pozemků, přičemž na třech už stojí rodinné domy.

„Protože jsou ale všechny v soukromém vlastnictví, nemůžeme ovlivnit čas výstavby ani jejich případný prodej,“ pokračoval ve výčtu první muž Dolního Němčí.

Začátkem prázdnin obec zahájila práce na výstavbě dalších inženýrských sítí, tentokrát v ulici Polní, kde bude možné postavit 24 domů. Hotovo má být koncem roku.

„Tady zase prodáváme většinu pozemků původním majitelům, od kterých jsme kvůli novému přeparcelování museli pozemky vykoupit. Přesto nám několik málo pozemků zůstává k prodeji, ale zájemců máme několikanásobně víc. No a protože jsme uspěli se dvěma žádostmi o dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj, vybudujeme ještě do konce roku vedle fotbalového stadionu hodně žádaný skatepark a opravíme parkoviště naproti kulturního domu,“ dodal František Hajdůch.

Pokud vedení dolněmčanské radnice uspěje se žádostí o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod, kde je po dvacetiletém provozu třeba vyměnit celou technologii, má v plánu i tuto akci letos dotáhnout do úspěšného konce.

„V následujících letech plánujeme pokračovat v přípravě dalších lokalit pro výstavbu rodinných domů, máme připravenu také studii bytového domu, ale vše je v dnešní době velmi těžké vyjednat s majiteli pozemků,“ tvrdí František Hajdůch.

Nadále chce pokračovat v opravách místních komunikací, chodníků, veřejné zeleně a pokročit hodlá i v přípravě průmyslové zóny, kde však radnice opět naráží na problém se soukromými pozemky.