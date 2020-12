Městský rozpočet na rok 2021 s touto částkou počítá. Budoucnost starého venkovního koupaliště je proto velmi nejistá. Poté, co v minulosti zastupitelé jeho obnovu neodsouhlasili, zachránit jej může pouze místní referendum. K jeho vyhlášení je však třeba dodat na radnici petiční archy s 2800 podpisy.

„Momentálně je sběr podpisů na mrtvém bodě, kvůli koronaviru. Chybí nám 300, máme jich tedy 2500. Pokud by přece jen v zastupitelstvu prosadili schválení investice na nový venkovní bazén nyní, v době, kdy nikdo nic neví, tak bychom chybějící podpisy mohli posbírat rychle. Lidi by totiž určitě pochopili, že jsou důležitější věci, než budovat zábavní bazén,“ řekl Deníku organizátor petice Richard Kastner. Na to reagoval starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.

„Dosud na úřad tato petice nedorazila. Ale domnívám se, že tím, že jsme soutěž vypsali, tak odstoupit z veřejné zakázky už není tak snadné a musí být k tomu splněny zákonné důvody,“ poznamenal starosta s tím, že jeho předpokladem je, že práce začnou někdy na jaře příštího roku. Peníze na stavbu má město podle Ferdinanda Kubáníka k dispozici.

„Předpokládaná cena venkovních bazénů i s tobogánem je 91 milionů korun. Cenu patrového parkoviště, kde vznikne 180 parkovacích míst, tak odhadujeme do 30 milionů korun.

Peníze budou hrazeny z rozpočtu města. Ty si odkládáme. Nepočítáme s tím, že bychom si brali úvěr,“ vysvětlil starosta.

Podle vedoucího Odboru rozvoje města Uherský Brod Roberta Vráblíka je předpokládaný termín dokončení stavebních prací na projektu venkovních bazénů a parkovacího domu na jaře roku 2022. „Předpokládáme zahájení provozu venkovního areálu v létě 2022,“ dodal Robert Vráblík.

Náhled možné podoby venkovního koupaliště v Uherském Brodě představila tamní radnice na webu. V plánu jsou bazény se třemi plaveckými dráhami, brouzdaliště, skluzavky, herní prvky a dětský bazén. Přibýt by mělo hřiště na volejbal i krytý výcvikový bazén. S parkováním je kalkulováno v novém Parkovacím domě před vstupem do CPA Delfín s kapacitou 180 míst. Sloužit má nejen návštěvníkům plaveckého areálu, ale i zimního a fotbalového stadionu

Podoba venkovního koupaliště u CPA Delfín

Nově plánované venkovní koupaliště u CPA Delfín má být složeno z celkem 900 metrů čtverečních koupací plochy. Ta bude rozdělena na víceúčelový bazén s více než 775 metry a dětský bazén se 118 metry. Ve víceúčelovém bazénu pak milovníci vodních sportů a rekreace u vody naleznou plaveckou část se třemi dráhami o délce 25 metrů, rekreační část s masážními lehátky, perličkami či atrakcí divoká řeka, adrenalinovou část se šplhací sítí, dojezdem skluzavky či chrliči vody a skokanský bazén.

Celkový pozemek areálu se bude rozprostírat na 11 tisících metrech čtverečních. Okamžitá kapacita bude 581 osob, denní kapacita až 1220 návštěvníků. V rámci areálu se také vybuduje parkovací dům se 180 místy. Parkování pak má být u koupaliště zdarma, zatímco celodenní vstupné by nemělo přesáhnout částku sto korun.