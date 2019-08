V pomyslnou scénu obsazenou kytaristy, se ve čtvrtek navečer proměnila část Mariánského náměstí v Uherském Hradišti, přesněji, prostor před hospůdkou Dobré pivo.

Postarala se o to parta muzikantů, seskupená v kapele Venca's group, která tam až do setmění hrála folkrockové pecky 70. a 80. let minulého století.