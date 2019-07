EuroOil Vsetín, Dolní Jasenka: N - 31, 70 Kč; B - 32, 70 Kč

TMstav Vsetín, Jasenice: N - 31, 50 Kč; B - 32, 70 Kč

BENZINA Vsetín, Ohrada: N - 31, 80 Kč; B - 32, 90 Kč

TAM Vsetín, Bobrky: N - 31, 60 Kč; B 32, 80 Kč

Benzinpumpa Ratiboř: N - 31, 50 Kč; B 32, 50 Kč

Čerpací stanice Jablůnka: N – 30, 90 Kč; B - 31, 90 Kč

Limitoo Bystřička: N - 30, 90 Kč; B - 31, 90 Kč

Unicorn Vsetín, Rokytnice: N - 30, 40 Kč; B - 31, 90 Kč

Shell Vsetín, Rokytnice: N - 31, 80 Kč; B - 32, 90 Kč

Profimax Vsetín, Bobrky: N - 31, 90 Kč; B - neměli

Valatrans Liptál: N - 30, 30 Kč; B - 31, 90 Kč

ÖMV Rožnov pod Radhoštěm: N – 32, 30 Kč; B – 32, 50 Kč

BENZINA 1. máje 2637, Rožnov pod Radhoštěm: N – 32, 30 Kč; B – 32, 30 Kč

BENZINA Radhošťská 2270, Rožnov pod Radhoštěm: N – 32, 30 Kč; B – 32, 50 Kč

RECADA Rožnov pod Radhoštěm: N – 30, 50 Kč

VENA - TRADE Valašské Meziříčí: N – 29, 90 Kč; B – 31, 20 Kč

Čerpací stanice Podlesí Valašské Meziříčí: N – 30, 60 Kč; B – 31, 90 Kč

BENZINA Rožnovská 889, Valašské Meziříčí: N – 32, 30 Kč; B – 32, 50 Kč

BENZINA Bynina 197, Valašské Meziříčí: N – 32, 30 Kč; B – 32, 50 Kč

Tesco čerpací stanice Valašské Meziříčí: N – 30, 90 Kč; B – 31, 90 Kč

Limitoo Valašské Meziříčí: N – 30, 90 Kč; B – 31, 90 Kč

Shell Valašské Meziříčí: N – 32, 50 Kč; B – 32, 50 Kč

Silmet Lidečko: N – 31, 70 Kč; B – 32, 50 Kč

Silmet Karolinka: N – 32, 20 Kč; B – 33, 20 Kč

BENZINA Kelč: N – 31, 90 Kč; B – 32, 80 Kč

Slovácko

EuroOil Hluk: N – 31, 90 Kč; B – 33, 20 Kč

M + P Word Hluk: N – 32, 50 Kč; B – 33, 10 Kč

Shell Staré Město: N – 32, 90 Kč; B – 33, 50 Kč

Benzina Staré Město: N – 32, 90; B – 33, 50 Kč

Benzina Uherské Hradiště: N – 32, 90 Kč; B – 33, 50 Kč

OMV Uherské Hradiště: N – 32, 90 Kč; B – 33, 50 Kč

Prim Uherské Hradiště: N – 30, 50 Kč; B – 31, 90 Kč

Unicorn Uherské Hradiště: N – 31, 60 Kč; B – 32, 60 Kč

Shell Ostrožská Nová Ves: N – 32, 90 Kč; B – 33, 50 Kč

Mol Kunovice: N – 32, 90 Kč; B – 33, 50 Kč

Albert CS Kunovice: N – 32, 90 Kč; B – 33, 50 Kč

Eurobit Babice: N – 29, 50 Kč; B – 30, 90 Kč

Autosprint Jan Hruboš Veletiny: N – 32, 80 Kč; B – 33, 20 Kč

ČS Bílovice: N – 31, 80 Kč; B – 32, 80 Kč

EuroOil Buchlovice: N – 32, 50 Kč; B – 32, 90 Kč

VenaTrade Buchlovice: N – 30, 20 Kč; B – 31, 50 Kč

PapOil Polešovice: N – 30, 20 Kč; B – 31, 90 Kč

Miva Uherský Ostroh: N – 30, 30 Kč; B – 32, 90 Kč

Benzina Drslavice: N – 32, 90 Kč; B – 33, 20 Kč

ČSAD Uherský Brod: N – 32, 60 Kč; B – 32, 90 Kč

OMV Uherský Brod: N – 32, 90 Kč; B – 33, 20 Kč

Tempex Uherský Brod: N – 32, 70 Kč; B – 33, 10 Kč

Unicorn Jarošov: N – 32, 60 Kč; B – 31, 60 Kč

Limitoo Strání: N – 31, 60 Kč; B – 32, 60 Kč

ReCap Trade Starý Hrozenkov: N – 32, 20 Kč; B – 33, 20 Kč

Zlínsko

Benzina Zlín Jižní svahy: N – 32, 50 Kč; B - 33, 50 Kč

OMV Zlín: N – 32, 90 Kč; B – 33, 90 Kč

Shell Zlín tř. Tomáše Bati: N – 32, 90 Kč; B – 33, 90 Kč

Makro čerpací stanice Zlín: N – 30, 50 Kč; B - 31, 50 Kč

Robin Oil Zlín: N – 31, 80 Kč; B – 33,60 Kč

Benzina Příluky Zlín: N – 32, 90 Kč; B – 33, 90 Kč

OMV Gahurova Zlín: N – 32, 50 Kč; B – 33, 50 Kč

Shell Vršava Zlín: N – 32, 90 Kč; B – 33, 90 Kč

Benzina Napajedla: N – 31, 90 Kč; B – 32, 50 Kč

OMV Napajedla: N - 31, 90 Kč; B - 32, 50 Kč

Benzina Slušovice: N – 31, 90 Kč; B – 32, 40 Kč

Silmet Zlín - Lípa: N – 31, 90 Kč; B – 32, 90 Kč

Tank Ono, s.r.o. Zádveřice: N - 29, 50 Kč; B – 30, 90 Kč

Prim Zlín: N – 29, 90 Kč; B – 31, 50 Kč

Alitron CZ Zlín: N – 30, 90 Kč; B – 31, 90 Kč

Alitron Želechovice: N - 30, 90 Kč; B – 31, 90 Kč

Alitron Lípa: N – 30, 90 Kč; B – 30, 90 Kč

Prim Tlumačov: N - 29, 50 Kč; B – 30,90 Kč

Benzina Otrokovice: N – 31, 50 Kč; B – 32, 20 Kč

Unicorn Otrokovice: N – 30, 60 Kč; B – 31, 40 Kč

Benzina Otrokovice: N – 31, 50 Kč; B – 32,20 Kč

ZDV Fryšták: N – 30,50 Kč; B – 31,80 Kč

Silmet Fryšták: N - 31, 30 Kč; B – 32, 50 Kč

PH mobil Bohuslavice u Zlína: N - 32, 50 Kč; B - 33, 50 Kč

Tank ONO Spytihněv: N - 29, 50 Kč; B – 30, 90 Kč

Kroměřížsko

ONO Břest: N – 29, 50 Kč; B – 30, 90 Kč

APH IN Zdounky: N – 31, 60 Kč; B – 32,60 Kč

EuroOil Hulín: N – 31, 70 Kč; B – 32, 70 Kč

Shell Hulín: N – 31, 70 Kč; B – 32, 90 Kč

Benzina Hulín: N – 31, 70 Kč; B – 32, 90 Kč

Benzina Kotojedy: N – 31, 70 Kč; B – 32, 90 Kč

RoBin OIL Kroměříž: N – 31, 80 Kč; B – 33, 30 Kč

Krodos Kroměříž: N – 30, 90 Kč; B – neprodávají

ČS Duba Kroměříž: N – 31, 90 Kč; B – 32, 80 Kč

OMV Kroměříž: N – 31, 90 Kč; B – 32, 90 Kč

Autoshop Paulus: N – 31, 80 Kč, B – 32, 80 Kč

ČS Mars Morkovice: N – 31, 60 Kč; B – 33, 30 Kč

MOTRANS Střílky: N – 32, 30 Kč; B – 32, 80 Kč

TORROL Dřínov: N – 31, 90 Kč; B – 32, 50 Kč

Krodos Holešov: N – 30, 90 Kč; B – neprodávají

Q1 Holešov: N – 30, 70 Kč; B – 31, 60 Kč

Benzina Holešov: N – 31, 70 Kč; B – 32, 90 Kč

G: Dobrotice: N – 31, 90 Kč; B – 32, 90 Kč

Benzina Holešov: N - 31, 70 Kč; B – 32, 90 Kč

Benzina Kojetín: N – 31, 20 Kč; B – 32, 90 Kč

EuroOil Kojetín: N – 31, 70 Kč; B – 32, 90 Kč

EuroOil Chropyně: N – 31, 50 Kč; B – 31, 90 Kč

Euro Oil Bystřice pod Hostýnem: 31, 90 Kč; N – 32, 90 Kč

Allitron Držková: N – 30, 90 Kč; B – 31, 50 Kč

Legenda:Ceny platné ke dni 29.7. 2019 v rozmezí 9 až 13 hodin u náhodně vybraných čerpacích stanic. Zjišťováno osobně nebo telefonicky. Písmeno N představuje nejlevnější naftu, B nejlevnější benzin Natural 95.

Kdo má více peněz, cenu neřeší

ROYHOVOR/ Za každý litr se na daních platí státu více než patnáct korun

Buď kupuji značku, která je prověřená trhem, nebo dám na doporučení zkušeného řidiče, říká k tankování pohonných hmot na českých silnicích známý český ekonom Lukáš Kovanda.

Jak se tedy vlastně tvoří cena pohonných hmot?

Když ropa zlevní o 40 procent, pohonné hmoty v ČR zlevní jen třeba o deset procent. Cena ropy totiž tvoří pouze část finální ceny benzínu nebo nafty. Zbytek tvoří daně, konkrétně daň spotřební a DPH, a také marže rafinérií a provozovatelů čerpacích stanic. I kdyby byla ropa zlevnila na cenu nula korun, byla tedy zcela zdarma, a rafinérie a čerpací stanice by současně svoji činnost provozovaly „jako charitu“, zcela bez marže, bude například litr benzínu v Česku stále kvůli daním stát zhruba 15,50 Kč.

Proč je cena PHM na některých místech v republice jiná než na ostatních?

Průměrné ceny pohonných hmot jsou vyšší například kolem dálnice D1. Ve velkých městech, jako je Praha či Brno, nebo právě kolem dálnic jsou ceny pohonných hmot zpravidla vyšší. Pro řidiče je obtížnější, když už jsou na dálnici, sjíždět a hledat levnější konkurenci. Také jsou u dálnic častěji čerpací stanice firem, které uplatňují různé věrnostní programy. Takže řidič, který se takového věrnostního programu účastní, má sice benzín či naftu levnější, než je oficiální cena, ale statistika zaznamenává právě tu oficiální cenu. Mezi Prahou a Brnem také cestují řidiči s vyšší kupní silou. A řidiči s vyšším příjmem nehledí na každou korunku, čehož čerpadláři u dálnice D1 využívají a ceny mnohdy stanovují výše, než by si dovolili jinde.

Mezi Prahou a Brnem také ve vyšší míře cestují řidiči firemních aut z různých firem, podniků, ale i státních úřadů. A ti,také často tolik nehledí na to, za kolik tankují. Toho opět využívají čerpadláři u dálnice D1.

Jak moc řidiči sledují kvalitu?

Jsou například řidiči, kteří tankují výhradně na benzínkách určité značky, protože v širším povědomí je, že ty mají kvalitní pohonné hmoty. Kvalitní pohonné hmoty mohou však nabízet i „neznačkové“, často poměrně levné čerpací stanice, třeba v areálech toho či onoho dopravního podniku. Řidič by si to však měl ověřit u spolehlivých zdrojů, které již mají s užitím pohonných hmot z takové „neznačkové“ čerpací stanice své zkušenosti. Pokud je tato zkušenost dobrá, může jít o velmi dobrou volbu, a to i cenově. Obezřetnost je ale na místě.

Prý má na vývoj cen vliv i roční období.

Roční doba ovlivňuje cenu pohonných hmot jen částečně. V zimě se například často stává, že je nafta dražší než stejný objem benzínu, ač ve zbytku roku je tomu přesně opačně. Je to kvůli probíhající topné sezóně, jelikož nafta se v podobně topné nafty využívá i k výrobě tepla, například v podnicích. V zimě je tak po ní větší sháňka, což ji zdražuje.

Obecně ale cena pohonných hmot závisí hlavně na faktorech, které na ročním období závislé nejsou. Daně se většinou mění k 1. lednu, světová cena ropy je také mnohem spíše dána faktory typu kurzu koruny k dolaru, mírou geopolitického napětí, politikou kartelu OPEC, případnými výpadky v zemích, kde se těží velký objem ropy, jako je Venezuela či třeba Írán.

„Zdaleka neplatí, že by pohonné hmoty v Česku musely být zaručeně nejdražší během letní sezóny, i když se to mezi řidiči stále traduje. Je to asi tím, že nyní jezdí vlastním autem nejčastěji, nejvíce utrácí a mají tak pocit, že jsou benzín či nafta právě v létě zákonitě nejdražší. Pohled do cenových statistik uplynulých let však nic takového neříká.“ Lukáš Kovanda, ekonom a analytik

Anketa: Podle čeho si vybíráte čerpací stanici?

Ferdinand Kubáník, starosta Uherského Brodu

„Většinou tankuji nejblíž ke svému bydlišti, kousek od domu máme čerpací stanici. Přiznám se, že cenu benzínu nesleduji.“

Jiří Ondráček, hokejista ze Zlína

„Čerpací stanice nijak konkrétně nevybírám. Většinou tankuji, když někam jedu. Zastavím prostě tam, kde zrovna projíždím.“

Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE Vsetín

„Vybírám spíše podle dosažitelnosti tady ve Vsetíně. Většinou zvolím tu, která je zrovna nejblíže.

Jitka Zezulová, ředitelka Státního okresního archivu v Kroměříži

„Neřídím se cenou ani konkrétní značkou. Málokdy totiž tankuji plnou nádrž. Dám ale i na to, zda je stanice upravená.“