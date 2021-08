Brána opevněného hradiště se v sobotu otevře pro veřejnost v 11. hodin, v neděli o hodinu dříve. Lidé, kteří do archeoskanzenu zavítají, se mohou po oba dny pokochat ukázkami z dobového života Slovanů, navštívit přednáškový blok o životě na Velké Moravě, zhlédnout velkomoravský trojboj, vystoupení bojovníků na koních a 6. ročník bitvy dětí s Velkomoravany.

Zlatým hřebem obou víkendových akcí s názvem Veligrad 2021bude zhlédnutí stovky válečníků ve středověké bitvě o hradiště, po ní pak bojové ukázky.

„Pozvání na akci s bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé přijalo téměř 200 účinkujících v dobových kostýmech, a to z historických skupin z České a Slovenské republiky, kteří vrátí návštěvníky do doby Velké Moravy. Kromě dvou historických bitev zažijí dobový jarmark, ale také nahlédnou pod ruky šikovných řemeslníků,“ láká návštěvníky na bohatý program do areálu Archeoskanzenu v Modré jednatel Velkomoravanů Jaroslav Křivánek.