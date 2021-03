Ocitnout se v čase před Velikonocemi ve slováckém regionu, známém uměním maléreček kraslic, jednou přinutí každého, kdo má alespoň trochu citu pro krásu, také to jednou zkusit. To byl možná i jeden z podnětů, který k umělecké tvorbě, jakou je malování kraslic, lehounkých symbolů Velikonoc, přivedly před dvaceti lety Marii Vlčkovou (71), rodačku z Ostrožské Nové Vsi.

Navzdory koronaviru tvoří Marie Vlčková batikované kraslice celý rok. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„V malování kraslic jsem navázala na rodinnou tradici. Maminka tvořila víc než 30 let kraslice novoveské kvítkované nebo halúzkové, ale také zelové. Já jsem zůstala věrná tři sta let starým technikám batikování, které mají svoje zákonitosti a předala jsem je dceři a vnučkám,“ vypráví malérečka, která si taje malování kraslic nenechává jen pro svoje nejbližší. Zasvěcovala do jejich tvorby třeba účastnice kurzu, který před několika lety uspořádalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, aby tradice této umělecké výroby nezanikla.