V Turistickém centru Velehrad se to od 14 hodin druhé soboty hemžilo sto osmdesáti maskami princezniček, šašků, pirátů, čertíků, myšek, vojáků, ježibab a dalšími roztomilými pohádkovými bytostmi.

Aby dětem nebylo líto, že se jejich rodiče a prarodiče mohli v prvních dvou měsících letošního roku bavit při plesech, mohly se těšit na Velehradský rodinný karneval, kterým se do vkusu zejména malých chlapců a děvčat zcela jistě už počtvrté trefila Eva Maňásková, rodačka z Velehradu, učitelka jedné mateřské školy v Praze.

V průběhu spíše hravého než karnevalu plného pouze soutěžemi, nechyběla bohatá tombola se třemi stovkami cen, dokázala paní učitelka Maňásková vyřešit nejednu zapeklitou situaci.

Hezké kostýmy, které dětem vytvořily po večerech maminky a babičky, hry, soutěže i výjimečná atmosféra okouzlily každého, kdo z osmdesáti dospělých si nenechal dětské radovánky ujít.

Pohádkovou atmosféru dotvářela reprodukovaná hudba a písničky, které přinášely do karnevalového děje odlehčení i legraci.

Rodinný velehradský karneval byl zejména pro děti dobrou příležitostí, jak je odreagovat a zbavit stresů a vysedávání u počítačů či televize.

„Také my rodiče jsme chtěli té své ratolesti i sami sobě vytvořit takovou masku, která byla originální a návštěvníky karnevalu zaujala,“ nechaly se slyšet některé maminky dětí, jež chtěly zůstat v anonymitě.

Nejen děti, ale i jejich rodiče se nechali bez okolků vtáhnout do různých her a soutěží. Jaké to asi je, být kuklou? Kukla se nehýbá, protože je celá zabalená.

Nic nevidí a neslyší, přitom se mění! Teprve poté, co ta či ona maminka nebo tatínek, stojící s rukami podél těla, celí omotaní dětmi toaletním papírem od hlavy až k patě, se mohli sami nebo s pomocí dětí z kukly vysvobodit. Děti byly kuklám k dispozici a mohly jim pomáhat, když se jim samotným „vykuklení“ nedařilo.