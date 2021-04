„Organizačně vše vyřešíme. Jsme rádi, že se žáci vrací do školy. Vždy je ale něco za něco. Tento systém je náročný pro kombinaci výuky, kdy někteří kanoři učí na 1. i 2. stupni. Změna se pak dotkne také žáků na distanční výuce. Ale snažíme se vše sladit tak, abychom školákům a rodičům usnadnili tuto těžkou situaci,“ svěřuje se ředitelka velehradské základní školy Andrea Olbertová.

Většina dětí z prvního a třetího ročníku se do školy už těšila, což prý na nich bylo i přes roušky vidět. V každé ze tří tříd chyběl pouze jeden žák. „V první fázi návratu dětí do školy, a to po zmírnění epidemie koronaviru, zůstane doma na distanční výuce 120 žáků 4. a 5. ročníku a druhého stupně základní školy. Naši školu navštěvuje 177 žáků, jejich výuku zajišťuje jednadvacet kantorů,“ vysvětluje Andrea Olbertová.

Velehradská základní škola podle ředitelky musí díky své velikosti uplatnit rotační systém.

„I když si myslím, že bychom byli schopni organizaci a podmínky přizpůsobit tak, aby do školy docházel celý první stupeň,“uvedla. Situace ve výuce je nová, což znamená, že bude možné dítě ve škole omluvit kvůli strachu z covidové nákazy. V té chvíli to bude absence omluvená. Dítě ve velehradské škole však bude mít nárok připojit se do vyučování tak, jak je to v ní při nemoci toho či onoho žáka zvykem.

„Již od září jsme se s dětmi připravovali na možnost, že mohou zůstat doma. V době, kdy žáci chodili do školy, nemocní spolužáci měli možnost připojit se přímo do výuky. A také toho hojně využívali. Od toho neupustíme ani nyní. Žák, který zůstane doma, se může připojovat do hodin se svými spolužáky. A dnes již chybějící žáci připojeni jsou,“ neskrývá radost ředitelka velehradské školy.

Jedním dechem dodá, že kantoři vzdělávacího ústavu mají vyučovací hodiny skvěle připraveny, organizačně to zvládnou a maximálně vyjdou vstříc rodičům. Když se rodiče budou bát nákazy covidem, mohou dítě ve škole omluvit.

Situace je složitá pro rodiče i pro žáky. Na ministerstvu školství se domluvili, že bude možná přítomnost asistence rodičů a zákonných zástupců u žáků prvních a druhých tříd, nebo u žáků, kteří mají určité zdravotní potíže. Ministerstvo ale doufá, že ty obavy rychle opadnou a účast rodičů u těch testů bude možná.

„Dnes jsme testovali poprvé. Vnímám obavy některých rodičů. Organizačně jsme vše zvládli tak, aby tito rodiče byli přímo u odebírání vzorků. Zda přijdou i v další testovací dny, to nyní nevím a ani nedokážu odhadnout. Ale děkuji jim za spolupráci.“ popisuje své pocity ředitelka Andrea Olbertová.