„V dnešním nedělním podvečeru děkujeme v bazilice za to, že se v ní může opět uskutečnit tradiční Tříkrálový koncert, který byl v minulých letech přerušený covidem. Tři králové, evangelium říká mudrci, přišli do Betléma a donesli dary. A tak my, křesťané, se učíme následovat ty mudrce, ale především Boha, který nás obdaroval životem, přírodou a vlastně vším, co máme,“ řekl krátce po zahájení koncertu duchovní správce velehradské farnosti P. Josef Čunek.

Poznamenal, že smyslem Tříkrálového koncertu bylo ve velehradské bazilice takovým poděkováním za štědrost koledníkům, kteří v sobotu chodili po celé diecézi a po celé zemi. „V naší velehradské farnosti, která sestává z Velehradu, Modré, Salaše a Tupes, se sesbíralo kolem 140 tisíc korun. Všem dárcům za ně děkujeme,“ řekl v úvodu koncertu velehradský farář P. Josef Čunek.

V podání muzikantů z cimbálové muziky Cifra – primáše Petra Číhala, houslistů Jiřího Mikuláštíka a Drahomíra Hlaváče, violisty Jakuba Tomaly, kontrabasisty Jakuba Kunce j.h., cimbalisty Petra Holoubka a klarinetisty Jiřího Höhna zazněl výběr z vánočního repertoáru muziky – Co sa stalo, přihodilo, Já sem si začal libě spáti, Syn boží se nám narodil, Hej Bárto s Ondráškem, Kuku, kuku, chaso vzhůru a dalších koled.

Pěvecký sbor Viva la musica pak přidal ukrajinskou koledu Ščedryk a francouzskou koledu Betlémské pastviny.

Společně s hosty – pěveckými sbory Besharmonie z Gymnázia Nad Kavalírkou z Prahy se sbormistrem Liborem Sládkem a DRKRPOL z Gymnázia Dr. Karla Polesného ze Znojma se sbormistrem Jiřím Ludvíkem zazpívala Viva la musica za doprovodu CM Cifra výběrem koledy z jejich společného vánočního cédéčka Písně vánočního času – Vondráši, Matóši, Sedí pantáta, Panenka Maria, Pásli ovce Valaši a další nejen vánoční písně.

„Kupříkladu Píseň k svatému Františku Xaverskému nebo Obraz Panny Marie. V tomto složení jednotlivých hudebních těles se jednalo o premiérové vystoupení,“ neskrýval radost primáš cimbálové muziky Cifra Petr Číhal. Stejně jako v závěru předcházejících Tříkrálových koncertů zazněla i na závěr toho letošního píseň Narodil se Kristus Pán.