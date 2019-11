„Je to již poosmé, co se na Velehradě setkali mladí lidé a obohatili se navzájem interpretací krásných duchovních skladeb. Již od prvního ročníku bylo hlavní myšlenkou festivalu pozvat na něj všechny sbory církevních škol z celé České republiky. Tato myšlenka je stále aktuální i dnes. Ti, kdo přijali naše pozvání, jsou tu dnes s námi a jsou tu vítáni,“ uvedl Michal Hegr, ředitel Stojanova gymnázia Velehrad, které je již poosmé pořadatelem Festivalu duchovní hudby v poutní obci.

Mít na gymnáziu dobře fungující sbor není podle ředitele vůbec samozřejmé. „Podle mě je to Boží dar. Představuje to mnoho času stráveného na zkouškách, je třeba trpělivost a vytrvalost. Sbor nemůže být bez skvělého sbormistra, nejde to bez od podpory rodičů, vedení školy a mnoha dalších lidí,“ svěřil se Michal Hegr. Nejdůležitější je ale podle něj skvělá parta mladých lidí, kteří rádi tráví čas společně a rádi svým zpěvem rozdávají radost.

Sobotní slavnostní festivalový program byl připomínkou 30. výročí od obnovení svobody a demokracie v Československu – sametové revoluce, ale také blížící se národní pouti k 30. jubileu svatořečení Anežky České v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, které se zúčastní také padesátičlenný pěvecký sbor Stojanova gymnázia s pěti kantory.

Při slavnostním zahájení hlavního festivalového programu se v sobotu představil v bazilice St Richard Reynolds festival Choir z Londýna, Smíšený pěvecký sbor „Ave“ z Kroměříže, The Magis Choire, Fenyi Chamber Choire z maďarského jezuitského gymnázia v Miskolci, Squadra Risonante – Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína z Hradce Králové, Školský spevácký zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého Piarissimo z Trenčína a hostitelský pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad.

„Těší mě ten obrovský entuziasmus studentů, kteří se na církevních školách věnují zpěvu, přijímají naše pozvání na festivalová setkání a v hojném počtu se ho zúčastňují. Zatímco sedmého ročníku festivalu se zúčastnilo 220 studentů-zpěváků, letos jich na Velehrad přijelo o padesát víc,“ řekl s uspokojením Filip Macek, sbormistr pěveckého sboru Stojanova gymnázia a zakladatel přehlídky duchovní hudby na Velehradě.

Pomyslnou tečkou za sobotním slavnostním koncertem, který skončil potleskem vestoje, byl společný zpěv všech zúčastněných sborů písně Anežka Česká. Koncert i společná píseň si standing ovation zasloužily.

Foto 5 až 5S: DUCHOVNÍ HUDBA. Festivalové setkání, kterého se zúčastnilo 270 zpěváků z šesti sborů církevních gymnázií z Česka, Slovenska, Londýna a Maďarska, přineslo mnoho nových radostí a povzbuzení.