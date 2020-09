Na Slovácku je podzim časem hodů s právem. Pořadatelům hodových slavností dělá v některých obcích čáru přes rozpočet koronavirus a s ním dodržování mimořádných hygienických opatření. Ta o první zářijové sobotě zhatila pořádání tradičních slováckých hodů s právem na Velehradě.

Zapalování hodů na Velehradě | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

„Při nich by ve večerních hodinách nemohla chybět taneční zábava, na niž by se ve velkém sále turistického centra určitě sešla víc než stovka návštěvníků, ať už v krojích nebo v civilu. Ti by museli mít při hodové zábavě na ústech roušky. Takovou hodovou zábavu jsme si ale jako pořadatelé nedovedli představit,“ svěřil se za pořadatele, Přátele folkloru a obecní úřad Velehrad Jiří Nevařil, jeden z organizátorů tradičních velehradských hodů.