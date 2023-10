Návštěva velehradského workshopu, který se uskutečnil o druhé říjnové sobotě, byla spojena s výstavou s názvem Setkala se modrá s bílou a ukázkou tradiční výroby modrotisku, která se nezměnila od svého založení v roce 1906.

Při workshopu si ženy natiskly vlastní plátno nebo výrobek připravený k dalšímu obarvení ve strážnické dílně. Plátno k potištění si mohly ženy přinést vlastní nebo jim jej zajistila strážnická firma, která workshop pořádala. Podmínkou ale bylo, aby plátno bylo z přírodního materiálu, bavlny, lnu či hedvábí a mělo maximálně 20 procent umělých příměsí.

Šestihodinový program modrobílého dne v Turistickém centru Velehrad začal úderem sobotní dvanácté hodiny workshopem. V 15 hodin se konala přednáška Gabriely Bartoškové, mistryně tradiční rukodělné výroby. V 16 hodin následovala dílnička pro děti a rodiče zaměřená na výrobu odznaků a v 17 hodin program vrcholil módní přehlídkou oděvů a doplňků z dílny Miroslavy Psotkové a dílny ve Strážnici.

Při workshopu byli mnozí jeho návštěvníci překvapení, že se nejdříve zeleně tiskne na bílé plátno speciální zelenou hmotou, kterou si musí třeba sami uvařit. Základní složkou je kaolin nebo arabská guma.

Ženy a dívky si natiskly vzorky dvě stě let starými razítky, a to na plátěné kalhoty nebo tašky. Po týdenním schnutí bylo třeba je namočit do indigové lázně. Po několikanásobném vyprání toho, co si lidé v průběhu workshopu natiskli, se jim ukázal bílý vzorek.

Modrotiskové zboží strážnické dílny je ceněno pro své originální esteticky hodnotné motivy a nenahraditelný odstín modré, daný indigovým barvivem. Tato kvalitní ruční práce tak tvoří nezanedbatelnou součást kulturního dědictví naší země, což dokládá její zápis na národní seznam UNESCO v roce 2015.