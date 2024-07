Organizátoři pro návštěvníky připravili kromě duchovně zaměřených aktivit také hudební vystoupení, soutěže, workshopy, či zábavu pro děti i dospělé. Vrcholy této celonárodní akce jsou dva, čtvrteční Koncert lidí dobré vůle a páteční cyrilometodějská pouť. Bohoslužbu na nádvoří před velehradskou bazilikou bude celebrovat nový arcibiskup Arcidiecéze olomoucké Josef Nuzík. Promluvu pak bude mít papežský nuncius v ČR a arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

„V rámci své soukromé návštěvy ČR se bohoslužby zúčastní také kardinál Michael Czerny, prefekt vatikánského Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji a také brněnský rodák, jenž vyrůstal v Kanadě,“ informoval mluvčí Arcidiecéze olomoucké Jiří Gračka.

Dny lidí dobré vůle 2023

Velehradské slavnosti budou letos také připomínkou 75. výročí vydání pastýřského listu Hlas čs. biskupů v hodině velké zkoušky, kterým začalo v naší zemi omezování svobody totalitním režimem a pronásledování nejen církve. Dny lidí dobré vůle budou zahájeny Modlitbou za vlast, která je organizována ve spolupráci s Armádou ČR. Mezi účastníky budou představitelé státu, hasiči, zdravotníci, policisté i široká veřejnost.

Dny lidí dobré vůle 2023

„Cyrilometodějské oslavy na Velehradě jsou pro mě příležitostí na chvilku se zastavit, setkat se s milými lidmi a sdílet silnou energii tohoto místa, kde jsou hluboké kořeny naší kultury. Do jejích počátků se lidé mohou na chvilku přenést také v Klenotnici Velké Moravy, která se v těchto dnech slavnostně otevřela v areálu Archeoskanzenu v sousední obci Modrá. Touto cestou bych chtěl na Velehrad srdečně pozvat všechny obyvatele našeho regionu a současně poděkovat všem, kteří s organizací Dnů lidí dobré vůle pomáhají," řekl hejtman Radim Holiš.

Koncert podpoří dobrou věc

Ve čtvrtek 4. července se uskuteční benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Hudební hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské pódium pozve řadu zajímavých hudebních hostů – kapelu Jelen, Javory Beat s Hanou a Petrem Ulrychovým, Viki Olejárovou, Folk Team a rodinu Kolčavových. Doprovodí je Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka, Sbor Stojanova gymnázia Velehrad, Akademický sbor Žerotín a Slovácký orchestr mladých.

Dny lidí dobré vůle 2023

„Letos výtěžek z koncertu poputuje na Konto lidí dobré vůle. Peníze dostane spolek Vstaň a choď, který sdružuje a duchovně provází lidi s tělesným handicapem, Blízko nás, z. ú., šest rodin z moravského mikroregionu Oldřichovice-Napajedla-Zlámanec-Topolná pečující o děti s těžkou formou autismu, a Nadační fond ADIUVARE,“ informovala mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Od roku 2005 se díky Večerům lidí dobré vůle vybralo přes 25 milionů korun, které putovaly na konta více než 45 projektů.

Mladí si užijí hudbu, sport i workshopy

Během odpoledne 4. července se na Velehradě uskuteční program Mladí fandí Velehradu. Nejen náctiletí návštěvníci se mohou těšit na hudební vystoupení, rapery, mrštné parkouristy, soutěže o hodnotné ceny, kavárnu nebo fotokoutek. Podruhé také proběhne zážitkovo-sportovní soutěž týmů O pohár tatíčka Stojana.

Odpoledne vystoupí oblíbení rapeři TowMeot a violoncellista Petr Špaček. Chybět samozřejmě nebude ani stálice programu pro mladé – parkouristi ze skupiny Improve Yourself pod vedením Luba Bauma. Ti si jako každoročně připravili parkourové workshopy, dechberoucí vystoupení a soutěže. „Součástí čtvrtečního programu bude tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů, dětský program Velehrad dětem s vystoupením Michala Nesvadby, vzdělávací seminář pro rodiny, fotografický workshop s Vítem Šimánkem, Soutěž ve fotbalových dovednostech pod dohledem fotbalové legendy Antonína Panenky, Ruční přepisování Bible, celá řada zajímavých výstav, vernisáží a aktivit pro děti.

Mši povede arcibiskup Nuzík

Cyrilometodějské slavnosti 2024 vyvrcholí v pátek 5. července v 10:30 na nádvoří před bazilikou slavnostní mší svatou. Hlavním celebrantem bude arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Josef Nuzík. Kazatelem pak bude arcibiskup a apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo. Od 12.30 do 15 hodin je připraven koncert dechové muziky a také program pro děti. Organizátoři očekávají přítomnost řady krojovaných účastníků.

Pro ty, kdo chtějí přijet na Velehrad autem, bude od 4. července od 14 hodin až do 5. července do 17 hodin na obchvatu Starého Města fungovat provizorní záchytné parkoviště. Spojení s Velehradem bude zajištěno kyvadlovou autobusovou dopravou, a to linkami č. 770, 771 a 775. I v letošním roce organizátoři připravili pro návštěvníky, kteří se na Velehrad vypraví na kole, možnost jejich úschovy. Možnost přenocování budou mít poutníci ve stanovém městečku na louce pod hřbitovem.