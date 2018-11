Vedení Hluku čelí stížnosti kvůli výběru provozovatele optických kabelů

Obyvatelé ulic Boršická, Hlavní, Za Zámkem a náměstí Komenského v Hluku se v posledních týdnech mohou těšit na vysoké rychlosti internetového připojení, které jim mají poskytovat nové podzemní chráničky pořízené městem.

Ilustrační foto.Foto: www.coolhousing.cz

Co jim však může zkazit radost, je začínající spor s vedením města, do něhož se chce pustit jedna ze dvou firem ucházející se o nájem nového síťového připojení. Podle Turbonetu dala rada města přednost společnosti AVONET s horší cenovou nabídkou kvůli konexím, které má vybraná firma na vedení Hluku.

„Co je na tom zarážející, je to, že naše ceny za nájem kabelů k připojení jednoho domu byly v době podání nabídek pětkrát vyšší než ceny konkurence. Jedná se o více než dvě sta domácností, takže městský rozpočet mohl utržit mnohem více, než tomu bude nyní,“ nechápavě kroutil hlavou jednatel firmy Turbonet Tomáš Straka.

Podle jeho slov navíc v nejnižším tarifu nabízela jeho společnost rychlejší připojení k internetu. „Nechápu to a jediné odůvodnění vidím v tom, že konkurence má vazby na starostu Hluku. Veškeré podklady jsme proto předali právníkovi a další kroky budeme podnikat pouze v souvislosti s jeho posouzením případu,“ nevyloučil Tomáš Straka, že se střetne s vedením Hluku ještě před soudem.

Záměr o nájmu chrániček k poskytování elektronické komunikace byl zveřejněn už v červenci tohoto roku. Radě města trvalo přes dva měsíce, než získala dostatek informací k výběru té správné společnosti. I proto, jak upozorňuje starosta Hluku Martin Křižan, se v žádném případě nejednalo o lehké rozhodnutí. Podle něj však hrálo roli více faktorů.

„Firma Turbonet sice chtěla dát městu více peněz za připojení jednoho domu, o to si ale navýšila cenu pro zákazníka za internet. Zatímco AVONET bude nabízet tu nejvyšší rychlost za 429 korun, Turbonet by ji nabízel za 498 korun,“ objasnil Martin Křižan. Rozdíl devětašedesáti korun je pak promítnut na nájmu za samotné chráničky.

„AVONET nám po podání nabídek zvedl cenu za připojený dům z dvaceti na čtyřicet korun. Na rozdíl od Turbonetu pak nabízel poplatek také za dům, který připojený vůbec nebude, a garantoval cenu, po jejíž zaplacení mohou nové kabely využívat i další firmy.

To bylo pro nás klíčové,“ dovysvětlil starosta Hluku. Rada se tak podle něj rozhodovala mezi tím, zdali vybrat Turbonet s vyšší cenou internetu pro obyvatele Hluku, nebo zdali zvolí AVONET, který sice přispěje méně do městské kasy, zato ale ušetří peníze koncovým zákazníkům. „Vnímáme poskytování těchto služeb jako něco samozřejmého, kvůli čemu bychom neměli chtít tahat peníze z lidí a střádat si je do rozpočtu. Nabídka AVONETu byla prostě lepší,“ poznamenal Martin Křižan.

Podezření na nadržování jedné firmě kvůli konexím pak vyloučil samotný Libor Blaha, který kvůli své aktivitě v Hluku a pracovním závazkům v AVONETu byl nepřímo zmíněn Tomášem Strakou. „Jsem obyvatel Hluku, takže se starostou se samozřejmě známe. Nikdy bych si ale nedovolil za ním přijít, aby prosadil naši nabídku, stejně jako jsem přesvědčený, že by vedení města nebralo v potaz mé doporučení, pokud se jedná o takovou záležitost,“ dodal Libor Blaha.