Vedení Brodu se rozhodlo obnovit historický vchod do radnice. Povede do sklepení

Ještě na fotkách z 30. let minulého století vedou do uherskobrodské radnice dva vchody z tamního Masarykova náměstí. Dnes obyvatelé a návštěvníci města mohou vidět jen jeden.

Ve třicátých letech 20. století měla brodská radnice dva vchody z Masarykova náměstí. Foto: Archiv Muzea J. A. Komenského

To by se ale mělo do budoucna změnit. Vedení brodské radnice chce v první fázi obnovit druhý vstup, který by měl vést do sklepení objektu. To by mělo následně v druhé fázi najít komerční využití. "Podle historických údajů byl druhý vstup v místech pod dnešní podatelnou," přiblížil starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

Dodal, že radnice si nechala zpracovat studii, v níž architekt Jaroslav Meluzin navrhuje dvě varianty jak obnovit historický vchod. Vedení města je spíše pro možnost, kdy bude vstup zapuštěný asi 90 centimetrů pod úrovní současného terénu a povedou k němu schody. "Řešení se sníženým vstupem je výhodné i tím, že se nebude muset provádět výšková úprava podlahy v podatelně," sdělil starosta Uherského Brodu s tím, že k tomu by u druhé varianty muselo dojít.

Dodal, že u obou návrhů je nutné řešit zpevnění zdiva a kleneb, hygienické zázemí pro hosty i personál, úpravy instalací, vzduchotechniku a úpravu podlah.

Druhý vchod z Masarykova náměstí je skutečně historickou záležitostí, na níž si vzpomínají už jen skuteční pamětníci. "Vchod určitě zanikl dřív, než jsem se narodil. Záměr to ale není špatný, zvlášť jestli v podzemí radnice nic není," okomentoval plány brodské radnice Tomáš Klusák.

O podzemí a sklepení Brodu se svého času zajímal Petr Zemek z brodského muzea Jana Amose Komenského. "Neexistuje systematické zmapování brodského podzemí. Slyšel jsem, že při rekonstrukci radnice našli chodbu v podzemí, ale tu asi zazdili nebo zaléli betonem, takže se tam nedá dostat," uvedl zástupce ředitele brodského muzea.

Broďané se tak mohou těšit aspoň na zpřístupnění sklepů. Jedná se však teprve o záměr. Někdy v letech 2019 až 2020 by ale radnice chtěla minimálně obnovit druhý vstup. Ve sklepení radnice by pak v budoucna mohla být například vinárna a galerie vín. Náklady jsou odhadnuty na čtyři miliony korun.

Radnice je renesančně a barokně přestavěná pozdně gotická budova představující společenskou i architektonickou dominantu města. Tento původně šlechtický dům prodal městu na stavbu radnice v roce 1702 hrabě Dominik Ondřej z Kounic. Vybudování radnice bylo pravděpodobně zadáno zednickému mistru Michalu Kravaňovi a jeho synu Pavlovi. Vyzvednutím sochy Spravedlnosti na vrchol radniční věže v roce 1715 byly práce dokončeny. Věžní hodiny vytvořil hodinář František Lang a v roce 1723 je doplnil soškou Černého Janka. Na přelomu 80. a 90. let 20. století byla provedena komplexní rekonstrukce celého objektu. Pod přední částí budovy se nacházejí rozsáhlé podzemní prostory jako součást sítě chodeb pod středem starého města. V budově radnice jsou umístěny také astronomické hodiny Vilibalda Růžičky. Zdroj: www.ub.cz